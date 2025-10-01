Đồng Nai siết chặt quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 6297/UBND-KGVX yêu cầu siết chặt công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2025–2026.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Phú, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai trong Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026

Văn bản căn cứ Nghị quyết số 217/2025/QH15, Nghị định 238/2025/NĐ-CP và công văn hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh mục tiêu: đảm bảo mọi khoản thu, chi phải đúng quy định, công khai, minh bạch; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây bức xúc trong phụ huynh và xã hội.

Theo chỉ đạo, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, trao đổi với các trường, đảm bảo thực hiện đúng các nội dung thu, chi theo quy định. Đáng chú ý là yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất và định kỳ trong việc vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu; nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Học sinh Trường THPT chuyên Bình Long, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai trong một tiết học thể dục

Sở Tài chính được giao phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn, kiểm tra quản lý nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc chi trả từ ngân sách. Thanh tra tỉnh được yêu cầu đưa nội dung thu, chi tài chính của các trường vào kế hoạch thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các xã, phường và thủ trưởng cơ sở giáo dục cũng không được đứng ngoài cuộc: phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình thu, chi tại đơn vị; yêu cầu hiệu trưởng các trường cam kết không để xảy ra lạm thu dưới mọi hình thức và sẽ bị xem xét, đánh giá trong xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Các trường phải công khai, niêm yết các khoản thu, mức thu, mục đích sử dụng tại trường và trên website (nếu có), đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, kịp thời xử lý.

BÙI LIÊM