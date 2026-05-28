Quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26-5-2026 (Nghị định 185) quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố (TDP) và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP. Báo SGGP xin giới thiệu những quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thôn, TDP.

Linh hoạt trong tổ chức và đặt tên

Nghị định 185 tiếp tục khẳng định thôn, TDP là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, được tổ chức tại cấp xã; đồng thời cho phép địa phương linh hoạt trong tổ chức và đặt tên cộng đồng dân cư phù hợp với thực tiễn, thay vì áp dụng cứng một mô hình thống nhất giữa các vùng miền.

Theo đó, trong những trường hợp có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, phong tục, tập quán hoặc mức độ đô thị hóa, chính quyền cấp xã có thể quyết định giữ hoặc sử dụng các tên gọi truyền thống như bản, buôn, sóc, làng, khu phố, TDP… trên cơ sở phù hợp với nguyện vọng và đặc điểm của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Quy định này thể hiện tinh thần tôn trọng bản sắc văn hóa, tính tự quản và quyền tự quyết của cộng đồng dân cư trong việc lựa chọn mô hình, tên gọi gắn với đời sống và truyền thống của mình.

Một buổi làm việc tại khu phố Phú Cường 12, phường Thủ Dầu Một (TPHCM). ẢNH: TÂM TRANG

Nghị định 185 đặt ra nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời đề cao vai trò chủ thể của người dân trong đời sống cộng đồng thông qua việc phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Đặc biệt, Nghị định đã bước đầu phân định tương đối rõ giữa hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư với hoạt động phối hợp, hỗ trợ chính quyền cấp xã, qua đó hạn chế xu hướng hành chính hóa thôn, TDP.

Nghị định cũng quy định cụ thể về tổ chức của thôn, TDP; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP; tiêu chuẩn của người giữ chức danh này; đồng thời giao thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh căn cứ căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quyết định bố trí các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, TDP để hỗ trợ Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP hoặc thực hiện các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố

Đối với việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, TDP, Nghị định 185 quy định rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền:

Ở TP Hà Nội và TPHCM: thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 700 hộ gia đình trở lên; Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc: thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 300 hộ trở lên; Ở vùng đồng bằng sông Hồng: thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 550 hộ gia đình trở lên; Ở vùng Bắc Trung bộ: thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 450 hộ gia đình trở lên; Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 450 hộ gia đình trở lên; Ở vùng Đông Nam bộ: thôn phải có từ 400 hộ trở lên, TDP phải có từ 550 hộ trở lên; Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: thôn phải có từ 400 hộ trở lên, TDP phải có từ 550 hộ trở lên.

Tăng mức khoán quỹ phụ cấp

Về chế độ, chính sách, Nghị định 185 quy định thống nhất 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng TDP và Trưởng ban Công tác Mặt trận, đồng thời, điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước phù hợp với quy mô và tính chất địa bàn (tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, TDP có yếu tố đặc thù; tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, TDP còn lại).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP nhằm bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 20-5-2026 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, TDP và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, TDP trên địa bàn; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 10-6-2026; chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, TDP; tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Theo Nghị định 185, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cấp xã và được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo phân công, lực lượng này được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

