Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn cho đội ngũ cán bộ TPHCM

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng giao tiếp với báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với đội ngũ cán bộ, người phát ngôn của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ngày 26-5, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM Nguyễn Văn Khanh đã tiếp và làm việc với đoàn Ban Giám hiệu Học viện Cán bộ TPHCM, do Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất nội dung phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với đội ngũ cán bộ, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tập trung thảo luận về nhu cầu thực tiễn trong công tác truyền thông, phát ngôn, xử lý thông tin báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số; yêu cầu nâng cao hiệu quả tương tác giữa cơ quan nhà nước với báo chí và người dân.

Chương trình đào tạo được định hướng theo hướng thiết thực, chú trọng cập nhật kỹ năng xử lý tình huống truyền thông, chủ động cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ số trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Dự kiến, hai đơn vị phối hợp tổ chức một số lớp đào tạo tại 3 khu vực, tiến tới tổ chức thường xuyên cho các đối tượng trên địa bàn thành phố.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm các chuyên đề: quy định pháp luật về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo; xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng truyền thông trên nền tảng số và thực hành các tình huống thực tế.

NGUYỄN THỊ NHI