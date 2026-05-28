Hôm nay (28-5), TPHCM và Nam bộ có mưa dông diện rộng

Ngày 28-5, Bắc bộ giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Trong khi đó, Trung bộ tiếp tục oi nóng gay gắt và Nam bộ có mưa dông với mức độ gia tăng.

Từ hôm nay 28-5, TPHCM và Nam bộ có thể gia tăng mưa dông. Ảnh: QUỐC ANH

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 28-5, khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, từ sáng sớm 28-5, mây dông phát triển mạnh trên vùng biển phía Nam nước ta. Các đám mây gây mưa sẽ di chuyển từ biển vào khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Trong ngày hôm nay và vài ngày tới, mưa dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại Nam bộ, nhất là khu vực ven biển.

Tại TPHCM và Đồng Nai, sáng nay xuất hiện rải rác các điểm mưa dông. Chiều và tối nay, mưa dông có thể tăng thêm. Phía Đông của Đồng Tháp và TP Cần Thơ cũng có thể mưa.

Thời tiết cả nước hôm nay. Đồ hoạ: PHÚC HẬU

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ và Hà Nội hôm nay giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt và diện rộng. Tuy nhiên, nền nhiệt cơ bản vẫn cao. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, giảm khoảng 3-4 độ C so với ngày 27-5. Chiều tối và đêm nay, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trước đó, từ đêm 27-5 và rạng sáng 28-5, nhiều nơi tại Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 27-5 đến 3 giờ ngày 28-5 tại các trạm như Km22 (Sơn La) 84,4mm, Tiền Phong 3 (Phú Thọ) 84mm, Phú Lệ 1 (Thanh Hóa) 55,4mm.

Hôm nay, vùng nắng nóng vẫn xuất hiện ở khu vực Trung bộ, mức độ nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Hiện ở lục địa Trung Quốc có một khối không khí mát di chuyển xuống phía Nam. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 29-5, khối không khí này tác động tới thời tiết ở phía Bắc nước ta, giúp chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng.

PHÚC HẬU