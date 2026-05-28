TPHCM huy động 4.200 chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè số”

Chiến dịch "Mùa hè số" 2026 hoạt động cao điểm từ 31-5 đến 15-8, tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu, trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2026.

Đoàn viên thanh niên phường Thủ Đức hướng dẫn cán bộ khu phố 20 cài đặt, sử dụng một số ứng dụng số. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng chính quyền số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, chiến dịch “Mùa hè số” 2026 sẽ huy động 4.200 chiến sĩ tình nguyện, hoạt động cao điểm từ 31-5 đến 15-8, tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM; đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất 20 đoàn viên, chiến sĩ tình nguyện hè mỗi ca trực.

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy đảng, sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần tập trung hỗ trợ lực lượng tình nguyện phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số; hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu.

Dự kiến trong lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè số” diễn ra vào cuối tháng 5, với các nội dung trọng tâm: Triển khai các trạm trải nghiệm thực tế như Trạm “Công dân số” (hướng dẫn chữ ký số, dịch vụ công), Trạm “Đảng viên số”, và Trạm “Kinh tế số” (hướng dẫn AI, QR payment) nhằm hỗ trợ người dân, đảng viên, hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số, AI.

Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy và Học viện Cán bộ TPHCM tập huấn cho lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, trọng tâm là hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy các xã, phường, đặc khu bố trí, tạo điều kiện để đội hình “Mùa hè số” tham gia hỗ trợ đảng viên thực hiện các thao tác kỹ thuật trên môi trường điện tử; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn tổ chức tập huấn cho các đội hình chuyên hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tại 38 Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Kho lưu trữ Thành ủy, đảm bảo nắm chắc kiến thức về chỉnh lý, số hóa trước khi thực hiện; phối hợp chặt chẽ với 38 Đảng ủy xã, phường, đặc khu, thường xuyên kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ thực hiện đúng theo quy định.

Sở KH-CN được giao chủ trì tổng hợp nhu cầu của các sở, ngành, địa phương trong công tác tập huấn, hướng dẫn và phổ biến các nền tảng, ứng dụng số cho người dân; phối hợp Thành Đoàn tổ chức tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên, đồng thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai. Trước mắt tập trung triển khai, hỗ trợ người dân sử dụng 5 ứng dụng gồm: VNeID (mức độ 2), Công dân số thành phố, dịch vụ công trực tuyến, Sổ tay sức khỏe điện tử và BHXH số (VssID).

Thành Đoàn chủ trì tổ chức, điều phối đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” tham gia hỗ trợ cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu; đảm bảo công tác triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.

Lực lượng tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy các phường, xã, đặc khu, chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ sở tuyển chọn, thành lập ít nhất 1 Đội hình “Mùa hè số” tại địa phương. Ưu tiên phát huy đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Tập trung các nhiệm vụ: phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số; hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu.

Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM và cấp ủy các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tuyển chọn, cử lực lượng sinh viên tình nguyện Mùa Hè xanh của nhà trường tham gia hỗ trợ các phường, xã, đặc khu trong công tác chuyển đổi số. Khuyến khích và phát huy đội ngũ cán bộ, viên chức và giảng viên trẻ của nhà trường thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn địa phương; đặc biệt là chuyển giao khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số tại 168 xã, phường, đặc khu.

THU HƯỜNG