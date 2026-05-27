Hải Phòng: Tìm thấy 2 người mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu

Chiều 27-5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng đã cứu 11 người bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng của TP Hải Phòng đã cứu vớt được 2 người bị mất tích cuối cùng trong tổng số 11 người đi theo tàu cá ra đảo Bạch Long Vĩ. Hiện 11 người được tìm thấy đều có sức khỏe ổn định.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 27-5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (sinh năm 1986, thường trú tại đặc khu Bạch Long Vĩ) về việc Tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc N. làm thuyền trưởng. Trên phương tiện có 11 người, hành trình từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Lực lượng chức năng cứu nạn các thuyền viên gặp nạn. Ảnh: BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu và 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2 và thông báo cho các lực lượng chức năng liên quan tìm kiếm, cứu nạn. Tới chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 9 người. Những người được cứu có sức khỏe ổn định.

Một số thuyền viên được đưa lên tàu cứu nạn. Ảnh: BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, Tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Ngay sau đó, các thuyền viên cố gắng bơm nước ra nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm. Các thuyền viên mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

ĐỖ TRUNG