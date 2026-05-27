Hà Nội: Một số nơi mất điện cục bộ do quá tải

Liên quan đến phản ánh mất điện cục bộ tại một số khu vực ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng cao điểm, EVNHANOI khẳng định không thực hiện cắt điện luân phiên. Theo đơn vị này, các sự cố chủ yếu do quá tải lưới điện.

Ngày 27-5, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết không có lịch cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn Hà Nội. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cắt điện diện rộng là không chính xác.

Khu vực Long Biên (Hà Nội) mất điện cục bộ đêm 26-5. Ảnh: LONG BIÊN GROUP

Theo EVNHANOI, trước diễn biến nắng nóng kéo dài, đơn vị này đã hoãn toàn bộ lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6, trừ các trường hợp có nguy cơ gây sự cố, nhằm ưu tiên điện phục vụ sinh hoạt dân sinh, sản xuất - kinh doanh và các kỳ thi trên địa bàn.

Trước đó, trong các ngày 25 đến 27-5, một số khu vực ở Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện cục bộ vào buổi tối và rạng sáng. Một số người dân tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ và ngõ 33 Phú Mỹ thuộc phường Từ Liêm phản ánh tình trạng mất điện xảy ra liên tiếp trong hai đêm 25 và 26-5.

Hà Nội mất điện cục bộ đêm 26-5 tại một số điểm quá tải ở ngoại thành. Ảnh: CƯỜNG RACE

Tại một số khu vực ngoại thành như ngõ 76 thôn La Tinh (xã An Khánh), các thôn Tình Lam, Độ Chàng (xã Hưng Đạo) cũng ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ tái diễn trong một số đêm gần đây.

EVNHANOI cho biết nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh do nắng nóng khiến áp lực lên lưới điện tăng cao, nhất là khi nhiều hộ gia đình sử dụng đồng thời điều hòa và các thiết bị làm mát công suất lớn vào giờ cao điểm.

Theo số liệu EVNHANOI công bố, công suất đỉnh của hệ thống điện Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút ngày 26-5 là 6.290MW, tăng gần 5% so với mức đỉnh năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26-5 đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điện lực Hà Nội tổ chức nhân lực ứng trực để kịp thời xử lý các sự cố điện cục bộ do nắng nóng. Ảnh: EVNHANOI

Trước tình trạng nắng nóng khiến nhu cầu điện tăng, Điện lực Hà Nội đang tăng cường nhân lực ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải cao và chuẩn bị vật tư để xử lý sự cố phát sinh trong cao điểm nắng nóng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) dự báo, tối và đêm 27-5 tiếp tục là thời điểm hệ thống điện chịu áp lực rất lớn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong đợt nắng nóng gay gắt. NSMO cho biết công suất phụ tải miền Bắc tiếp tục tăng trong các ngày 26 và 27-5, chủ yếu tập trung vào khung giờ cao điểm buổi tối khi nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tăng mạnh. Đơn vị này khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Chiều 27-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

PHÚC VĂN