Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 6-2026

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vào tháng 6-2026 được thực hiện theo Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về tổ chức đại hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quang cảnh cuộc họp báo, sáng 28-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: ANH THƠ

Phát biểu khai mạc và trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết, việc tổ chức đại hội vào thời điểm này nhằm đồng bộ nhiệm kỳ của Hội Nông dân Việt Nam với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư, phù hợp mô hình tổ chức mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Hiện Hội Nông dân Việt Nam hoạt động theo mô hình mới trực thuộc MTTQ Việt Nam, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội) với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển”.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyển từ vận động sang dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Hội Nông dân Việt Nam trả lời các câu hỏi của báo chí

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam sẽ xem xét các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin liên quan Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC VĂN