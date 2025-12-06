Đồng Nai: Xử phạt thanh niên bốc đầu xe mô tô trên đường ĐT741

Sáng 6-12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã lập biên bản xử phạt Đ.H.P. (19 tuổi, ngụ phường Phước Bình) về hàng loạt hành vi vi phạm khi điều khiển xe mô tô trên đường ĐT741.

Đ.H.P. tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 4-12, từ clip do người dân cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện P. điều khiển xe mô tô biển số 93K1-106.xx chở theo một nam thanh niên, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Quá trình lưu thông qua địa bàn phường Phước Long, P. liên tục bốc đầu, nẹt pô, điều khiển xe với tốc độ cao và hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Phước Long tiến hành xác minh và mời P. lên làm việc.

ĐH.P bốc đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: CACC

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt các lỗi gồm: điều khiển xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

XUÂN TRUNG