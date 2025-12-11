Sầu riêng nghịch vụ tại Vĩnh Long rớt giá

Những ngày đầu tháng 12-2025, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Vĩnh Long bước vào thu hoạch nghịch vụ với tâm trạng thấp thỏm. Giá sầu riêng giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhà vườn đã đầu tư nhiều công sức và chi phí để xử lý cây ra hoa trái vụ.

Sầu riêng nghịch vụ nhưng giá giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: TÍN HUY

Tại xã Tân Phú, ông Nguyễn Văn Tâm, người có hơn 15 năm trồng sầu riêng Ri6, cho biết năm nay vườn của ông có khoảng 2.000m² cho thu hoạch hơn 6 tấn trái. Nhưng giá thu mua chỉ quanh mức 55.000–60.000 đồng/kg, thấp hơn một nửa so với năm 2024.

“Năm trước, giá khoảng 110.000 đồng/kg, làm nghịch vụ rất có lời. Còn năm nay, chi phí cao hơn mà bán giá vậy thì coi như làm không công. Nếu trừ phân bón, điện tưới, thuốc xử lý ra hoa… thì hầu như không còn lợi nhuận,” ông Tâm chia sẻ.

Không chỉ riêng xã Tân Phú, nhiều nơi khác như xã Chợ Lách, Vĩnh Thành cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Anh Phan Thanh Bình (ngụ xã Chợ Lách), người có 20 công đất trồng sầu riêng cho biết, năm nay, gia đình bỏ ra trên 200 triệu đồng để xử lý cho sầu riêng ra trái nghịch vụ.

Thị trường nội địa tiêu thụ yếu khiến giá sầu riêng giảm mạnh. Ảnh: TÍN HUY

Anh Bình nói: “Làm nghịch vụ cực lắm, chi phí gấp đôi vụ thuận. Giá mà xuống kiểu này thì coi như hòa vốn. Nhưng bỏ thì tiếc, nông dân như tôi ai cũng trông chờ giá phục hồi thời gian tới”.

Theo ông Dương Văn Huyền, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năm nay sức mua chậm, nhiều vườn đạt chuẩn để xuất khẩu không nhiều, trong khi thị trường nội địa tiêu thụ yếu khiến giá rơi mạnh.

Ngoài ra, giá sầu riêng nghịch vụ giảm sâu là do sản lượng tại một số tỉnh ĐBSCL tăng, trong khi xuất khẩu gặp khó tạm thời do yêu cầu chất lượng ngày càng cao. “Vùng chuyên canh sầu riêng của Vĩnh Long vẫn còn phân tán, chưa đồng đều chất lượng", ông Huyền cho hay.

Dù giá đang thấp, nhiều nhà vườn vẫn giữ hy vọng khi một số doanh nghiệp xuất khẩu đã bắt đầu khảo sát trở lại, dự báo thị trường có thể phục hồi vào cuối quý I-2026 khi nhu cầu tăng.

TÍN HUY