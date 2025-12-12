Làng hoa tất bật vụ tết

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026. Những ngày này, không khí tại các làng hoa rộn ràng, người trồng hoa tất bật chuẩn bị cho mùa bán hoa, cây kiểng lớn nhất trong năm.

Sôi động các làng hoa

Tiếp nối thành công của Festival Hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ I, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này vào cuối năm nay. Hiện tại, nhiều nông dân ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tất bật chuẩn bị hoa, kiểng để phục vụ cho lễ hội và thị trường Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ 2026.

Vườn hoa nền của chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (phường Long Bình, TPHCM) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026

Từ đầu tháng 11, nông dân xuống giống các loại hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc pico, hoa đồng tiền, còn cúc mâm xôi truyền thống đã gieo từ tháng 9. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, chia sẻ, phường Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng, bao gồm các loại đặc trưng như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, sao nhái, hoa hồng các loại… Hiện nay, nông dân địa phương có khoảng 100ha hoa, kiểng để phục vụ tết và lễ hội vào cuối năm 2025.

Từ tháng 9-2025, anh Huỳnh Thanh Tuấn (phường Sa Đéc) đã gieo trồng hoa trên diện tích khoảng 8.000m2, với hơn 30.000 giỏ hoa các loại như cúc đồng tiền màu mới, phượng hoàng, sen nghệ; trong đó, sen nghệ có khoảng 20.000 giỏ. Đây là năm thứ 2, anh Tuấn trồng số lượng lớn cây sen nghệ cung cấp ra thị trường và là một trong số ít các cơ sở tại Làng hoa Sa Đéc ươm trồng thành công giống hoa này.

Anh Tuấn tiết lộ, sen nghệ là giống hoa mới, có tên gốc là hoa tulip Thái, hoa giống được mua từ Thái Lan. Về tới Sa Đéc, khi nông dân ươm trồng thành công thì giống hoa có tên mới là sen nghệ, vì khi hoa nở cũng gần giống hoa sen Việt Nam. Cây sen nghệ từ lúc ươm giống và trồng tới lúc ra hoa, xuất bán từ 75-90 ngày, thời gian ra hoa kéo dài khoảng 1 tháng. Hiện vườn sen của anh Tuấn đang ra hoa liên tục, bán từ nay đến tết. Giá bán mỗi giỏ sen nghệ trung bình 50.000 đồng; hoa chủ yếu bán thông qua thương lái, để phân phối cho thị trường TPHCM và bán sỉ cho những cửa hàng kinh doanh hoa, kiểng ở phường Sa Đéc.

Tại “thủ phủ hoa kiểng” Chợ Lách, nông dân ở các xã Vĩnh Thành, Phú Phụng, Hưng Khánh Trung (tỉnh Vĩnh Long) đang chăm sóc hơn 12 triệu sản phẩm hoa, kiểng, trong đó chủ lực là hoa cúc. Với cúc mâm xôi, cúc Thái và cúc Đài Loan, người trồng phải cắt đọt 5 lần để cây bung tán đều, bông đẹp, nhiều khi phải thắp đèn làm đêm. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi chậu cúc có thể bán với giá 80.000-90.000 đồng, lợi nhuận 40-50%. Tại xã Chợ Lách, ông Nguyễn Văn Phúc chuẩn bị khoảng 500 gốc mai vàng cho mùa tết 2026, giá bán 1,5-2 triệu đồng/cây, đã có thương lái đặt cọc hơn 30%. Theo chia sẻ của ông Phúc, những ngày này thời tiết dần ổn định, nông dân đang chăm chút bón phân, tưới nước, chờ ngày cung ứng mai tết.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, toàn xã có 3.500ha đất nông nghiệp, chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân địa phương chuẩn bị khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa, kiểng, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm 1,2 triệu sản phẩm, còn lại là vạn thọ, mai vàng và nhiều loại hoa khác. Khoảng 70% sản lượng đã được thương lái bao tiêu, nhất là thương lái tại TPHCM và vùng Đông Nam bộ, phần còn lại người dân mang ra các chợ hoa tết để bán lẻ.

Giới thiệu các giống mai mới

Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (phường Long Bình, TPHCM) sở hữu vườn hoa rộng 20.000m2. Chị Thùy vừa xuống giống các loại hoa nền như vạn thọ, cát tường, sống đời, mào gà… để kịp cung ứng 50.000 giỏ hoa cho thị trường TPHCM và một số tỉnh lân cận dịp Tết Nguyên đán. Chị Thùy cho hay, nhà vườn vẫn giữ được lượng khách quen nhờ chiến lược giữ giá vừa phải, chấp nhận giảm lợi nhuận để chia sẻ với người tiêu dùng. Song song đó, chị Thùy cũng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận thị trường mới. “Từ khi quảng bá trên Facebook, nhiều người biết đến vườn hoa hơn. Có khách chỉ cần xem ảnh là đặt hàng, mình đóng gói và gửi đi”, chị Thùy vui vẻ nói.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Hợp tác xã mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM) chia sẻ: “Tôi hiện trồng 10ha mai đất và gần 1.000 chậu mai, dự kiến tết này sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 cây mai đất và vài trăm chậu mai. Tính đến nay, lượng khách đặt mua đã đạt hơn 50%”. Theo ông Thiện, nghề trồng mai cũng đòi hỏi công phu song có thu nhập ổn định. Nếu chăm chút cho vườn mai, chủ vườn có thể thu tiền tỷ mỗi năm. Với vườn mai rộng cả chục hécta, việc chăm sóc, giám sát hiện nay được hỗ trợ đắc lực bởi ứng dụng khoa học công nghệ. Thông qua chiếc smartphone, nhà nông có thể quan sát vườn, tưới nước cho cây. Ngoài ra, trong vườn còn có hệ thống “mắt thần” cảnh báo trộm để bảo vệ vườn mai tiền tỷ.

Chúng tôi gặp anh Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai Hữu Đức (xã Bình Lợi, TPHCM) vào chiều cuối năm. Chỉ vào vườn mai hơn 20.000 gốc, trải rộng trên diện tích 4ha của gia đình, anh Đức cho biết mai vàng đã giúp bà con trong vùng có thu nhập cao hơn rất nhiều so với trồng lúa và trồng mía trước đây. Mùa Tết này, anh chuẩn bị hàng ngàn gốc mai lớn nhỏ, mai chậu bonsai chất lượng cho khách và thương lái cả nước đến chọn mua. Cây nhỏ giá dao động từ 300-400.000 đồng/cây, cây lớn và một số mai chậu với giá 500.000-700.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Mai vàng giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cũng rất phổ biến tại vườn cũng như tại làng mai vàng Bình Lợi.

Theo anh Bùi Ngọc Đức, những năm gần đây, nhu cầu người dân các tỉnh phía Bắc, nhất là Hà Nội chơi mai vàng dịp Tết khá cao. Mai vàng Bình Lợi qua nhiều năm “trình làng” đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, nhất là về chất lượng hoa, kinh nghiệm chăm sóc của các nhà vườn nên được nhiều khách phía Bắc đặt hàng.

Bà Nguyễn Thị Gọn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi (TPHCM), cho biết, mai vàng Bình Lợi nổi bật nhờ màu sắc rực rỡ, cánh mai dày hơn và độ bền bông kéo dài hơn từ 3-7 ngày. Mùa Tết năm nay, Bình Lợi còn giới thiệu các giống mai mới như mai ghép siêu bông Bình Lợi hay mai siêu bông giảo chùm Bình Lợi, hứa hẹn tạo điểm nhấn trên thị trường.

ĐỨC TRUNG