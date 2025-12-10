Chiều 10-12, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Các luật có hiệu lực từ 1-1-2026.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông tin, tiếp thu ý kiến các đại biểu, địa phương, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá đã bổ sung dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách nhà nước vào danh mục Nhà nước định giá. Thẩm quyền được giao cho UBND cấp tỉnh định giá cụ thể để đảm bảo sát thực tế và thống nhất quản lý tài sản công.

Quang cảnh phiên họp chiều 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc bình ổn giá tại địa phương do UBND cấp tỉnh điều phối các sở ngành, phù hợp với việc phân cấp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Luật mới được thông qua không bắt buộc tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc phải kê khai giá. UBND cấp tỉnh sẽ lựa chọn danh sách các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai tùy theo yêu cầu quản lý thực tế tại địa bàn.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo luật đã bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quyết định điều hành linh hoạt khi hạn mức bảo lãnh Chính phủ có thể vượt tăng trưởng GDP năm trước; giao Chính phủ quy định chi tiết quy trình lập, phê duyệt và công bố kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng thời, dự luật có quy định cắt giảm quy trình, thủ tục đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, nhằm đẩy nhanh tiếp cận nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, rút gọn một bước xin ý kiến thẩm tra và thẩm định của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, xin ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan đối với đề xuất ký điều ước quốc tế về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Dự thảo luật cũng có các quy định mở rộng đối tượng được đề xuất vay. Theo đó, chủ thể đề xuất khoản vay là các bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước chi phối trên 50% được đề xuất khoản vay, nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các chủ thể trong nền kinh tế.

ĐỖ TRUNG