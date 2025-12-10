Hơn 200 gian hàng góp mặt tại Hội chợ thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia

Người dân mua sắm tại hội chợ

Nằm trong khuôn khổ diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang, tối 10-12, tại phường Tịnh Biên, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hội chợ với quy mô hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh An Giang và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Diễn ra đến ngày 16-12, ngoài phần triển lãm, hội chợ còn có nhiều chương trình hoạt động như kết nối giao thương, tôn vinh nét văn hóa đặc sản của An Giang... Hàng đêm, tại đây còn diễn ra chương trình ca nhạc do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TPHCM biểu diễn.

Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Campuchia gặp gỡ, giao lưu, quảng bá sản phẩm

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết hội chợ là dịp để giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, địa phương trong nước, liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; liên kết xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nước láng giềng Vương quốc Campuchia.

Đây cũng cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Campuchia gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm đặc sản đến du khách trong và ngoài nước. Từ đó kết nối, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

NAM KHÔI