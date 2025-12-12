Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng trong nước ngày 12-12 tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, giá vàng miếng SJC đã lên mức 155,6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,2 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-12 lên 4.279,10 USD/ounce, tăng gần 21 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12-12 (giờ Việt Nam) ở mức 4.275,9 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng khoảng 16,4– 18,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt lãi suất lần thứ 3 trong năm nay khiến đồng USD giảm giá sâu. Chỉ số DXY đo sức mạnh của USD với đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,44%, về mức 98,35 điểm vào cuối phiên giao dịch tại New York, thấp nhất trong 8 tuần. Ngoài ra, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.050,8 tấn vàng cũng đã hỗ trợ giá vàng.

NHUNG NGUYỄN