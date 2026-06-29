Đồng Tháp: 2 vụ sạt lở đường giao thông trong cùng ngày

Trong ngày 29-6, hai vụ sạt lở đường sát bờ sông xảy ra tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp), đe dọa đến nhà cửa của người dân và chia cắt giao thông tại địa phương.

Hiện trường sạt lở tại xã Hội Cư

Tại ấp Hậu Vinh (xã Hội Cư), vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, đoạn đường nhựa bờ Tây kênh 28 đổ sụp xuống sông với chiều dài hơn 20m, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân.

Khoảng 1 giờ sau đó, tại ấp 12 (xã Thanh Hưng), tuyến đường bờ Nam sông Cái Lân cũng bị sạt lở dài hơn 40m, khiến một nửa mặt đường rơi xuống sông và có dấu hiệu tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

Hiện trường sạt lở tại xã Thanh Hưng

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn, cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh đã đến kiểm tra hiện trường các vụ sạt lở, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn và tổ chức gia cố tạm thời. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến, sớm khảo sát nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục lâu dài, nhằm ổn định đời sống nhân dân.

NGỌC PHÚC