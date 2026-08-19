Khánh thành dự án nâng cấp sân bay Liên Khương

Sau gần 6 tháng thi công, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại và tăng kết nối Đà Lạt - Lâm Đồng.

Sáng 19-8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tổ chức lễ khánh thành dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”.

Người dân làm thủ tục tại sân bay Liên Khương sáng 19-8. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án khởi công ngày 4-3-2026, có tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Sau gần 6 tháng thi công, toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m và hệ thống đường lăn được xây dựng lại; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay cũng được nâng cấp đồng bộ.

Sau nâng cấp, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác bình quân 36-40 lượt chuyến/ngày, kết nối Lâm Đồng với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Nhân viên sân bay Liên Khương hướng dẫn người dân làm thủ tục sinh trắc học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại nhà ga sân bay Liên Khương, khu vực phục vụ hành khách được sắp xếp lại với nhiều quầy phục vụ hơn trước.

Nhiều quầy thông tin mới được trang bị phục vụ hành khách tại sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mỗi năm, Lâm Đồng đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế, trong khi Đà Lạt ngày càng là điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, hội nghị và nghỉ dưỡng, kéo theo nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tăng.

Nhà ga sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc dự án hoàn thành trước các kỳ nghỉ kéo dài giúp người dân và du khách thuận lợi hơn khi di chuyển đến và đi Đà Lạt - Lâm Đồng.

Theo ACV, việc hoàn thành khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao trong thời gian ngắn là cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng hàng không có quy mô, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cao hơn trong thời gian tới.

Các đơn vị nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành dự án nâng cấp sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách mà còn khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế Lâm Đồng; tạo điều kiện mở rộng thị trường khách, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện càng có ý nghĩa trong những tháng cuối năm 2026, khi Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao quan trọng, trong đó có Tháng Du lịch Lâm Đồng năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Đây là dịp thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách và mở rộng thị trường khách.

ĐOÀN KIÊN