Xử lý các trường hợp lấn chiếm đất khu vực ga Sóng Thần

Ngày 19-8, UBND phường Dĩ An (TPHCM) đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm tại khu đất thuộc ga Sóng Thần.

Trước đây, cơ quan chức năng TP Dĩ An, nay là phường Dĩ An tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng sử dụng tại khu đất ga Sóng Thần đã xác định có 18 trường hợp đang sử dụng 14.025m2 đất, trong đó có một phần đã xây dựng nhà ở, nhà kho. Đây là khu đất ngành đường sắt dự kiến đầu tư, mở rộng ga Sóng Thần thành ga liên vận quốc tế.

Ga Sóng Thần đang được phát triển thành ga liên vận quốc tế. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng địa phương đã lập biên bản hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm; đồng thời vận động được 4 hộ dân sinh sống trên phần đất vi phạm nhận kinh phí hỗ trợ và tự nguyện di dời tài sản, công trình trên đất để bàn giao mặt bằng cho ngành đường sắt.

Đến nay vẫn còn 14 trường hợp đang sử dụng 2.355m2 đất lấn chiếm, chưa tự nguyện di dời tài sản, công trình trên đất để bàn giao cho ngành đường sắt quản lý.

UBND phường Dĩ An tiếp tục phối hợp vận động các hộ dân tự nguyện di dời, bàn giao đất sử dụng trái phép. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang hoàn thiện thủ tục, phương án cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành. Dự kiến sẽ triển khai thực hiện ngay trong tháng 8 này.

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XUÂN TRUNG