Xã hội

2 ngày, Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất liên tiếp

SGGPO

Trong 2 ngày 18 và 19-8, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất, các trận đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

Sáng 19-8, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông tin về 2 trận động đất xảy ra tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Trận thứ nhất xảy ra lúc 7 giờ 44 phút 14 giây ngày 19-8, có độ lớn 2,9, tại tọa độ 14,865 độ vĩ Bắc - 108,161 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 8 giờ 21 phút 48 giây cùng ngày, khu vực này tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 2,8, tại tọa độ 14,862 độ vĩ Bắc - 108,166 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Cả hai trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

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Vị trí chấn tâm trận động đất lúc 8 giờ 21 phút 48 giây ngày 19-8. Ảnh: igp-vast.vn

Trước đó, ngày 18-8, khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận 2 trận động đất. Cụ thể:

Lúc 13 giờ 37 phút 19 giây, một trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra tại tọa độ 14,856 độ vĩ Bắc - 108,240 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 19 giờ 33 phút 40 giây cùng ngày, tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 2,5, tại tọa độ 14,814 độ vĩ Bắc - 108,293 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Hai trận động đất này cũng có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực.

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NGUYỄN TRANG

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