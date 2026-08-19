Lâm Đồng: Tiếp tục cho thuê đất, thực hiện dự án King Palace (Dinh 1)

Sau hơn 2 năm tháo gỡ các vướng mắc, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê đất để thực hiện dự án King Palace (Dinh 1).

Chiều 19-8, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định cho phép Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt được tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án King Palace (Dinh 1).

Tòa nhà Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo quyết định, Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan.

Cụ thể, dự án King Palace được thực hiện trên khu vực đất rộng hơn 18,1ha (tại đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ngoài phần đất xây dựng, vườn hoa, cây cảnh hiện có thuộc khuôn viên Dinh 1, tại dự án có phần đất rừng cảnh quan là 16,3ha.

Bên trong Dinh 1 giữ được nhiều nét kiến trúc ban đầu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàn Cầu (nay là Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt) thuê Dinh 1 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng mang tên King Palace, với thời hạn 50 năm.

Đến năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận, xác định việc cho thuê Dinh 1 và các biệt thự không thông qua hình thức đấu giá là vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi kết luận trên, nêu rõ trường hợp Công ty Hoàn Cầu có nhu cầu thuê lại Dinh 1 cùng các biệt thự, đất trong khuôn viên thì phải xác định lại giá, cho thuê tài sản theo đúng quy định, tránh làm thất thu ngân sách nhà nước.

Một biệt thự cổ trong khuôn viên Dinh 1. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng (trước đây) có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án tại Dinh 1 để thu hồi đất.

Đến ngày 26-4-2024, Dinh 1 đóng cửa, ngừng phục vụ khách tham quan. Vướng mắc của dự án King Palace sau đó được đưa vào nhóm 6 dự án thương mại, du lịch - dịch vụ ưu tiên tháo gỡ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phía sau tòa nhà Dinh 1. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, sau khi đánh giá về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cơ sở pháp lý, rà soát việc khắc phục đầy đủ các nội dung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt đủ điều kiện tiếp tục được thuê đất, để thực hiện dự án King Palace mà không phải thực hiện lại thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (theo Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP).

Việc xác định lại giá đất, giá thuê tài sản, các nghĩa vụ tài chính đối với dự án sẽ được cấp có thẩm quyền rà soát, thực hiện sau khi nhà đầu tư được tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án.

ĐOÀN KIÊN