TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện, không để mặt bằng đã có nhưng công trường chậm triển khai.

Ngày 19-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và các sở, ngành, chủ đầu tư khảo sát, kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm gồm trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh, bờ Nam kênh Đôi và quốc lộ 13.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ các công trình.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, phấn đấu khởi công ngày 2-9-2026 và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 9. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh được giao kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Với quốc lộ 13, thành phố yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phấn đấu đạt khoảng 80% để đủ điều kiện khởi công ngày 2-9. Các đơn vị phải thi công ngay khi đủ điều kiện, không để mặt bằng đã có nhưng công trường chậm triển khai.

Đối với trục Đông - Tây, đường Võ Văn Kiệt nối dài, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐND TPHCM trong quý 4-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiến độ dự án mở rộng trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về các dự án chỉnh trang, cải tạo kênh rạch, TPHCM rà soát Đề án giai đoạn 1, giữ nguyên 57 dự án. Trong đó, 8 dự án đang triển khai phải bảo đảm tiến độ; các dự án còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Xây dựng, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM. Các dự án bờ Nam kênh Đôi, rạch Văn Thánh, rạch Xuyên Tâm được yêu cầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Giai đoạn 2 phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2029.

Nút giao dự án mở rộng trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về nguồn vốn, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính tham mưu bảo đảm đủ nguồn lực triển khai các dự án. Thành phố ưu tiên nguồn thu từ đấu giá đất công, kết hợp các nguồn vốn PPP và các nguồn hợp pháp khác, không để thiếu vốn làm chậm tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo TPHCM ghi nhận người dân cơ bản đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Các địa phương phải tăng cường vận động, đối thoại, giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Kênh Đôi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Liên quan chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch, thành phố yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng diện tích cây xanh, công viên, không gian công cộng và bảo đảm quyền lợi người dân.

Về tái định cư, Sở Xây dựng phải đẩy nhanh các dự án nhà ở tái định cư, bảo đảm đến năm 2028 có đủ quỹ nhà bố trí cho người dân bị giải tỏa. Các khu tái định cư phải được rà soát, tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục và đầu tư. Đối với vật liệu san lấp, thành phố nghiên cứu sử dụng cát biển nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; trường hợp ảnh hưởng đến sinh kế người dân phải có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị thi công đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc. Vướng ở đâu phải giải quyết ngay ở đó, không để công việc phải chờ họp, chờ văn bản qua lại, nhằm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm và sớm đưa hạ tầng vào phục vụ người dân.

QUỐC HÙNG