Quảng Ngãi khẩn cấp di dời 2 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Mưa lớn gây sạt lở tại thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di dời 2 hộ dân với 14 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã vận động các hộ dân thôn Đăk Ák di dời. Ảnh: UBND xã cung cấp

Trưa 19-8, bà Hoàng Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang tổ chức di dời 2 hộ dân với 14 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại thôn Đăk Ák, xã Đăk Long xảy ra sạt lở đất, đe dọa an toàn các hộ dân.

Xã Đăk Long kiểm tra, rà soát vận động các hộ dân vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn. Ảnh: UBND xã cung cấp

Sáng cùng ngày, lãnh đạo xã và các cơ quan liên quan đã kiểm tra hiện trường, xác định 2 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trong đó, một hộ có nhà nằm sát dòng suối, mưa lớn làm thay đổi dòng chảy, xói sâu vào móng nhà, nguy cơ sạt lở cao. Hộ còn lại nằm sát bìa núi, sạt lở đã vùi lấp cây cối, hoa màu, giếng nước và nhà bếp.

Nhà của hộ dân thôn Đăk Ák bị sạt lở phía sau nhà. Ảnh: UBND xã cung cấp

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, chính quyền địa phương vận động các hộ dân di dời. Một hộ được bố trí đến nhà rông, hộ còn lại về nhà người thân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người, tài sản và bảo đảm ăn uống cho các hộ dân.

Nhà dân thôn Đăk Ák sạt lở phía sau. Ảnh: UBND xã cung cấp

Bên cạnh đó, UBND xã Đăk Long cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ 9 thôn trên địa bàn, lập danh sách các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời vận động di dời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

HỮU PHÚC