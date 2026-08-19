Quảng Ngãi: Cầu tràn Đăk Ák ngập sâu, chia cắt 2 thôn

Sáng 19-8, ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu tràn Đăk Ák tiếp tục ngập sâu khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Cầu tràn Đăk Ák bị ngập. Video do UBND xã cung cấp

Do ảnh hưởng của mưa lớn, cầu tràn Đăk Ák bắt đầu ngập từ khoảng 3 giờ sáng. Đến 10 giờ 40, cầu vẫn ngập sâu 60cm, nước chảy xiết, người dân không thể qua lại.

Trên địa bàn tiếp tục có mưa to nên mực nước tại cầu có khả năng dâng cao hơn. Cầu tràn Đăk Ák là tuyến đường độc đạo, nối đường ĐH 85 tại thôn Đăk Ák với 2 thôn Đăk Ôn và Long Yên, nơi có 283 hộ dân sinh sống. Cầu bị ngập khiến giao thông đến 2 thôn chia cắt.

Cầu tràn Đăk Ák bị ngập

Hiện UBND xã Đăk Long cử lực lượng túc trực tại vị trí ngập, khuyến cáo người dân không qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Đây là lần thứ 2 trong vòng 9 ngày, cầu tràn Đăk Ák bị ngập. UBND xã Đăk Long đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

HỮU PHÚC