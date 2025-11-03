Đồng Tháp: Thận trọng tái đàn heo phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ năm 2026, đây là thời điểm nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tái đàn để phục vụ thị trường tết. Tuy nhiên, trước tình hình dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đang bùng phát trở lại, người dân tỉnh Đồng Tháp tái đàn thận trọng và áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ đàn heo.

Nhiều hộ chăn nuôi heo ở Đồng Tháp đã chuyển đổi từ nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung

Đồng Tháp là địa phương có tổng đàn heo lớn nhất vùng ĐBSCL với tổng đàn heo có khoảng 470 ngàn con. Từ đầu tháng 10 – 2025 đến nay, nông dân đã tái đàn thêm 75 ngàn con để phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, so với Tết 2025 thì năm nay nguồn cung thịt heo ổn định hơn, giá heo hơi khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg ít biến động hơn do việc tái đàn thận trọng và có kiểm soát.

Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, hướng dẫn nông dân khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, khuyến khích hộ chăn nuôi từng bước chuyển đổi sang quy mô trang trại, chăn nuôi tập trung. Đồng thời, đầu tư áp dụng công nghệ cao vào quá trình chăn nuôi như: xây dựng chuồng lạnh, tự động hóa hoàn toàn qua phần mềm vi tính để điều khiển hệ thống cho ăn tự động; ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả chăn nuôi vừa khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng…

Hộ chăn nuôi heo Trương Văn An, xã Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp cho biết vài năm trở lại đây đã chuyển đổi mô hình từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi heo quy mô trang trại khép kín. Nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, mỗi năm bán ra thị trường hàng trăm con heo thịt, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Tết Bính Ngọ năm 2026, ông An tái đàn khoảng 100 con heo thịt.

Ông An cho biết trước đây chăn nuôi heo nhỏ lẻ, thường xuyên bị dịch bệnh, từ ngày chuyển đổi mô hình theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh quy mô trang trại, đàn heo của ông khoẻ mạnh, cho năng suất cao. Tuy nhiên, tình hình DTHCP dù đã được kiểm soát tại địa phương, nhưng ông và các hộ chăn nuôi heo cũng rất cẩn trọng tái đàn, thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng như: chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch, tăng cường tiêu độc khử trùng chuồng trại… để tránh thiệt hại.

Ông Hồ Huỳnh Mai, Quyền Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, khuyến cáo các hộ chăn nuôi nông dân nên duy trì chọn nguồn giống, con giống khỏe mạnh, có kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện tốt quy trình phòng bệnh, tăng cường thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời tăng cường tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại định kỳ. Khi bán heo thì phải bán cho các cơ sở giết mổ đã được kiểm dịch, không tự ý giết mổ heo bệnh, heo chết. Trường hợp phát hiện heo có dấu hiệu bất thường, heo chết phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện 13 ổ dịch, với tổng số lượng heo bị nhiễm bệnh và tiêu hủy 430 con, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác phòng, chống dịch ngay từ đầu năm nên tình hình dịch đến nay cơ bản ổn định.

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Tất Đạt cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng vắc xin DTHCP cho đàn heo ở địa phương chưa nhiều, việc sử dụng vắc xin phòng DTHCP cũng chưa nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chỉ khuyến cáo người dân sử dụng kết hợp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường để bảo vệ đàn vật nuôi tốt hơn.

NGỌC PHÚC