Ngày 3-6, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 3 đến 7-6, Sở tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung tỉnh Đồng Tháp năm 2026” và “Mỹ Tho Mega Sale” tại tại khách sạn Mekong Mỹ Tho (phường Mỹ Tho, Đồng Tháp).

Nhiều sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phía Nam được trưng bày tại chương trình

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Chương trình quy tụ hơn 100 gian hàng với hơn 300 thương hiệu tham gia. Trong đó, có 8 doanh nghiệp giảm giá đến 80%; 20 doanh nghiệp áp dụng mức giảm từ 60-70%.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương, đây là lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung và mô hình Mega Sale hàng hiệu với quy mô lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện nghiêm các quy định về thương mại và khuyến mại, công khai nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa và chính sách giá. Trong thời gian diễn ra chương trình, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát.

NGỌC PHÚC