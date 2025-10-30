Đột phá công tác Đảng qua Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29-10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” (STĐVĐT) cho cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số ở các cấp. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị triển khai STĐVĐT thống nhất trên toàn quốc, trong đó có TPHCM.

Chủ động học tập

Tại TPHCM, các địa phương cũng chủ động hướng dẫn công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền về sử dụng ứng dụng STĐVĐT. Bước đầu, một số phường đã triển khai đến cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Hơn 300 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú tham dự tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đã cài đặt STĐVĐT và tham dự tập huấn, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết rất thuận lợi, sẽ là công cụ giúp ích rất nhiều cho công tác Đảng mà bà đang đảm nhiệm. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang dự định sẽ ứng dụng STĐVĐT ngay trong kỳ sinh hoạt chi bộ tới để nâng chất lượng sinh hoạt tại chi bộ nhà trường.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, đây là công cụ hữu hiệu, giúp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng hiện đại, khoa học và minh bạch hơn. So với các phương thức truyền thống, STĐVĐT có ưu điểm nổi bật là bảo đảm tính bảo mật cao, đồng thời thống nhất, chính xác trong truyền đạt các văn bản chỉ đạo của Đảng từ Trung ương đến cơ sở và tới từng đảng viên. Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, bảo đảm từng cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc được hướng dẫn cụ thể, nắm rõ, hiểu rõ và thao tác thành thạo trên ứng dụng; đồng thời, các đơn vị tiếp tục quán triệt, hướng dẫn toàn bộ đảng viên của đơn vị sử dụng ứng dụng đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, quản lý và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Các tính năng chính của ứng dụng STĐVĐT - Sơ lược về đảng viên, gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; ngày vào Đảng; ngày chính thức; số thẻ đảng viên; chi bộ đang sinh hoạt Đảng; số định danh công dân; số điện thoại. - Hỗ trợ sinh hoạt chi bộ: hỗ trợ chi bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị các kỳ sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. - Văn kiện - Tư liệu: Cung cấp nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tài liệu, tin tức của cấp ủy, tổ chức đảng đến từng đảng viên. - Học tập nghị quyết: Triển khai các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết chuyên sâu; tổng hợp kết quả học tập nghị quyết của đảng viên trên ứng dụng STĐVĐT; liên kết các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết trực tuyến do các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức. - Đóng góp ý kiến: Đảng viên gửi ý kiến góp ý, phản ánh, đề xuất tới chi bộ và cấp ủy quản lý trực tiếp, giúp cấp ủy, chi bộ nắm bắt kịp thời các thông tin, tư tưởng của đảng viên. (Nguồn: Quy định 339-QĐ-TW của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử)

Tại phường Bến Thành, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thị Tố Nga cho biết, ngay từ giữa tháng 9, phường đã xây dựng video clip hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng STĐVĐT. Đảng ủy phường Bàn Cờ cũng tính toán đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm. Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bàn Cờ Lê Minh Đạt cho biết, phường thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng biên soạn tài liệu hướng dẫn bằng hình ảnh hoặc infographic. Phường cũng tập huấn, thực hành trực tiếp cho các cán bộ chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư chi bộ) và toàn thể thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của phường. Mục đích là đảm bảo lực lượng nòng cốt nắm vững kỹ năng, có khả năng giải đáp và xử lý các vướng mắc phổ biến khi thực hiện.

“Đảng ủy phường sẽ phân công các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp xuống từng chi bộ. Lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ và hướng dẫn các đảng viên, đặc biệt là đảng viên lớn tuổi, thực hiện thành thạo các nội dung và thao tác cơ bản trên ứng dụng”, ông Lê Minh Đạt thông tin.

Sẵn sàng ứng dụng vào thực tế

Trong khi đó, phường Phú Thuận, nơi từng có kinh nghiệm thí điểm mô hình STĐVĐT (do quận 7 trước đây xây dựng và triển khai), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Đăng Thoại nhận định, STĐVĐT của Trung ương có tính năng hiện đại, truyền tải nhanh văn bản, nghị quyết đến từng đảng viên. Ông Nguyễn Đăng Thoại kỳ vọng ứng dụng này giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và gắn kết cấp ủy với đảng viên hơn nữa. Ông cũng đề xuất Trung ương cần bảo đảm đường truyền ổn định, khả năng lưu trữ cao để đáp ứng yêu cầu của hàng triệu đảng viên

Ở các chi bộ khu phố, nhiều đảng viên mong muốn sớm được trải nghiệm ứng dụng mới. Ông Hoàng Văn Trọng, đảng viên là ngư dân ở xã Long Hải cho biết sẽ sớm cài đặt vì nhận thấy nhiều tiện ích thiết thực. Ứng dụng giúp đảng viên dù ở xa, đang đi biển vẫn có thể theo dõi hoạt động của chi bộ, cập nhật nghị quyết, chỉ thị, thông báo họp cũng như góp ý, phản ánh ý kiến trực tuyến đến cấp ủy. “STĐVĐT tạo điều kiện để những đảng viên làm nghề đặc thù, thường xuyên xa đất liền vẫn giữ được sự gắn kết với tổ chức Đảng, không bị gián đoạn thông tin. Bên cạnh đó, việc số hóa tài liệu và thông báo tự động giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc học tập nghị quyết, nắm bắt kịp thời các chủ trương mới”, ông Hoàng Văn Trọng bày tỏ.

Ngay khi được trang bị các tính năng của STĐVĐT, ông Nguyễn Trọng Quế, Bí thư khu phố 4, phường Phước Thắng rất phấn khởi. Theo ông, ứng dụng giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác đến từng đảng viên, đặc biệt trong công tác tuyên truyền và phổ biến nghị quyết. Đảng viên trong khu phố có thể đọc tài liệu, xem lịch họp, xin phép vắng họp hoặc gửi ý kiến phản hồi ngay trên điện thoại. Công tác quản lý, thống kê, liên lạc trong chi bộ nhờ đó cũng được thực hiện dễ dàng, minh bạch và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Quế kiến nghị cần cải thiện giao diện thân thiện hơn với người lớn tuổi, bổ sung tính năng nhắc lịch họp, học tập nghị quyết và tăng cường bảo mật thông tin cá nhân.

- Ông DƯƠNG QUANG THUẬN, Bí thư chi bộ Khu phố 65, phường Bình Trị Đông: Đảng viên lớn tuổi khó tiếp cận Việc triển khai STĐVĐT cần có thời gian, gắn với phong trào “bình dân học vụ số” và cần được tổng kết thí điểm trước khi triển khai đại trà. Sau khi tham gia học tập và lắng nghe phần giải đáp các ý kiến của đại biểu tại các điểm cầu, một số đồng chí ở chi bộ khu phố còn băn khoăn, như đa số đảng viên lớn tuổi, chưa thành thạo công nghệ khó tiếp cận; trong khi hạ tầng kỹ thuật, trụ sở làm việc và nơi sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số đảng viên chưa có khả năng làm việc trong môi trường số, nên việc lập kế hoạch, đăng ký, báo cáo cấp trên, thu thập dữ liệu có thể không đồng bộ. Ngoài ra, việc tích hợp danh sách đảng viên, số thẻ đảng với số định danh cá nhân trên căn cước công dân cũng đặt ra nỗi lo về bảo mật thông tin khi triển khai STĐVĐT. - TS HỒ NGỌC ĐĂNG, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM: Từng bước hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số trong công tác Đảng Với hệ thống tính năng hiện đại, dễ tiếp cận, STĐVĐT mang lại đột phá trong quản lý, điều hành công việc Đảng ở tất cả các cấp. Ứng dụng cũng tạo ra sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo và phương thức làm việc của tổ chức Đảng. Cấp ủy các cấp dễ dàng tiếp cận, giám sát và đánh giá đảng viên trên cơ sở dữ liệu số cập nhật liên tục. Đảng viên chủ động nắm bắt thông tin, học tập và tương tác hai chiều với tổ chức Đảng, góp phần phát huy dân chủ nội bộ và tinh thần trách nhiệm cá nhân. Trên nền tảng số, mọi tài liệu học tập, chỉ đạo, nghị quyết từ Trung ương đến địa phương được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến từng đảng viên. Không còn độ trễ trong tiếp nhận thông tin, không còn tình trạng tài liệu hành chính cồng kềnh, lạc hậu, thể hiện tinh thần khoa học, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả mà Đảng ta luôn nhấn mạnh trong công tác xây dựng Đảng. Về lâu dài, STĐVĐT là công cụ quan trọng giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, kỷ luật tổ chức và hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy, từng bước hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số trong công tác Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện để Đảng ta tiến gần hơn đến mô hình tổ chức hiện đại, linh hoạt, năng động, phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

