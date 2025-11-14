Dreame bộ đôi robot hút bụi lau nhà có lực hút mạnh nhất hiện nay

Robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 3 và Aqua10 Roller sở hữu lực hút lần lượt 25.000 Pa và 30.000 Pa, mạnh nhất phân khúc hiện nay, hứa hẹn khả năng làm sạch sâu trên mọi bề mặt.

Dreame L10s Ultra Gen 3 với lực hút Vormax lên tới 25.000Pa.

Dreame Technology là thương hiệu dẫn đầu thị phần robot hút bụi tại châu Âu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam bộ đôi sản phẩm mới: Dreame L10s Ultra Gen 3 và Dreame Aqua10 Roller. Cả hai đều trang bị lực hút mạnh hàng đầu cùng nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.

Dreame L10s Ultra Gen 3 là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn một không gian sống sạch sâu, tiện nghi và hiện đại. Điểm nhấn ấn tượng nhất của sản phẩm chính là lực hút Vormax lên tới 25.000Pa, mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung hiện nay. Với sức mạnh vượt trội này, sản phẩm dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn nhà hay thảm dày đều được làm sạch dễ dàng.

Không chỉ dừng lại ở khả năng hút mạnh mẽ, L10s Ultra Gen 3 còn được trang bị công nghệ tay xoay kép, cho phép tự động vươn chổi cạnh và giẻ lau để làm sạch mép tường và các góc nhà hiệu quả hơn. Hệ thống giẻ lau dạng xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, sạch bụi. Đặc biệt, tính năng tự nâng giẻ lau thông minh hạn chế ướt thảm, đồng thời tự động tận dụng lực hút cực mạnh giúp robot làm sạch sâu tới từng sợi vải.

Sản phầm này đi kèm trạm sạc đa năng, nơi robot có thể tự động giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và tự động pha dung dịch lau sàn. Điểm nâng cấp vượt trội so với thế hệ trước là trang bị khay giặt AceCleanT với hệ thống 20 đầu phun phân bổ nước đồng đều, làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời cung cấp khả năng tự vệ sinh trạm sạc, giúp người không còn phải bận tâm việc vệ sinh, bảo trì robot mỗi ngày.

Dreame L10s Ultra Gen 3 có mức giá 24.190.000 đồng, bảo hành 24 tháng, sản phẩm có giá ưu đãi 17.490.000 đồng trong giai đoạn mở bán.

Robot hút bụi lau nhà Aqua10 Roller là minh chứng cho công nghệ làm sạch thông minh của Dreame trong phân khúc cao cấp. Sở hữu lực hút Vormax lên tới 30.000Pa mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chổi kép HyperStream độc quyền và chổi cạnh tự động vươn dài, robot dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn từ lông thú cưng đến tóc dài 50 cm. Không chỉ mang lại khả năng làm sạch sâu mà sản phẩm còn duy trì sự êm ái, đạt chứng nhận chuyên nghiệp về vận hành độ ồn thấp của TÜV.

Không chỉ hút bụi mạnh mẽ, Dreame Aqua10 Roller còn lau nhà cực chuẩn với trang bị cuộn lăn tròn dài đến 26 cm, được phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực. Để thân thiện với những tấm thảm trong không gian nhà đẳng cấp, robot được trang bị công nghệ AutoSeal giúp tự động hạ khung chắn, ngăn rò rỉ nước và giữ cho thảm luôn khô ráo tuyệt đối.

Aqua10 Roller tiếp tục kế thừa biểu trưng công nghệ của Dreame, hệ thống ProLeap, cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm độ cao đến 6 cm. Hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI với khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau góp phần hoàn thiện khả năng tự vận hành, vệ sinh mọi ngóc ngách trong nhà cho mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp này.

Dreame Aqua10 Roller có giá bán 34.990.000 đồng, trong giai đoạn mở bán sản phẩm có mức giá ưu đãi 25.490.000 đồng…

BÌNH LÂM