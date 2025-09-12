Dự án 'lỡ bán' quỹ đất thu nhập thấp được xem xét cấp sổ hồng

Nhiều dự án hoàn thiện nhưng người mua nhà vẫn còn “treo” sổ hồng do chủ đầu tư đã bán toàn bộ quỹ nhà, đất dành cho đối tượng có thu nhập thấp.

Đơn cử dự án Khu nhà ở Dương Hồng 9B4-9B8 (huyện Bình Chánh cũ) là một ví dụ điển hình. Dự án do CTCP Thương mại xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng (thành viên của Tập đoàn Vạn Phúc) làm chủ đầu tư, được UBND TPHCM giao đất theo Quyết định số 6541 ngày 19-12-2004.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, dự án có tổng cộng 254 căn nhà. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao sổ hồng cho 229 căn. Tuy nhiên, 25 căn còn lại đến nay vẫn chưa được cấp sổ, dù đã được bán cho khách hàng từ nhiều năm trước.

Vướng mắc này xuất phát từ chính sách bố trí nhà ở dành cho đối tượng có thu nhập thấp được UBND TPHCM ban hành từ hơn 20 năm trước. Cụ thể, năm 2003, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị số 07, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở đều phải dành từ 10% quỹ đất ở xây dựng nhà ở hoặc 20% quỹ nhà ở bán theo nguyên tắc bảo toàn vốn (có kiểm toán) cho Nhà nước để đưa vào quỹ nhà, đất phục vụ cho người thu nhập thấp ở TPHCM.

Tuy nhiên, ngày 24-11-2005, UBND TPHCM có Công văn số 7623 quy định “bỏ việc điều tiết 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở tại các dự án kinh doanh nhà để bán lại giá vốn cho TPHCM theo Chỉ thị số 07”. Trên cơ sở Văn bản số 7623, Công ty Dương Hồng đã triển khai, kinh doanh toàn bộ sản phẩm nhà ở thương mại theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Sau 20 năm đầu tư hạ tầng và kinh doanh, chủ đầu tư đã bán toàn bộ sản phẩm nhà ở cho khách hàng. Tuy nhiên, khoảng 10% nhà ở tại dự án không được cấp sổ hồng, khiến nhiều khách hàng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến uy tín chủ đầu tư.

Trao đổi về trường hợp cụ thể này, một thành viên Tổ Công tác 5013, cho biết chủ đầu tư đã không chặt chẽ về mặt thủ tục khi tiến hành bán kinh doanh toàn bộ sản phẩm của dự án.

“Lẽ ra sau khi có Công văn 7623 của UBND TPHCM, chủ đầu tư nên có công văn gửi các cơ quan liên quan để thông báo việc tiến hành bán toàn bộ quỹ nhà, đất để phục vụ cho người thu nhập thấp tại dự án sau đó có phúc đáp của các cơ quan chức năng mới được tiến hành kinh doanh. Tuy nhiên, với tinh thần đã giải quyết cho nhiều trường hợp tương tự để đảm bảo quyền lợi ngay tình cho người mua nhà, 25 căn nhà nói trên sẽ sớm được Tổ Công tác 5013 xem xét tháo gỡ", thành viên Tổ Công tác 5013 cho biết.

