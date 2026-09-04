Dự báo giá heo hơi sẽ tăng nhẹ trong tháng 9

Trong ngắn hạn giá heo hơi sẽ tăng nhẹ khi mùa hè kết thúc, sức mua từ các bếp ăn tập thể và thị trường truyền thống tăng mạnh trở lại. Trước đó, giá heo hơi giảm trong tháng 7 âm lịch có thể do nhiều người ăn chay.

Kinh doanh thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM). Ảnh: GIA HÂN ﻿

Giá heo hơi ở miền Bắc trong tháng 8 giảm 4.400 đồng/kg so với tháng 7, hiện còn 59.000-60.000 đồng/kg. Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi giảm 4.500 đồng/kg, còn 57.000-58.000 đồng/kg. Còn khu vực Nam bộ, giá giảm 3.500 đồng/kg, xuống còn 57.000-58.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giá heo hơi giảm trong tháng 7 âm lịch có thể do nhiều người ăn chay nên sức mua giảm, trong khi nguồn cung dồi dào. Ngành chăn nuôi cũng dự báo, trong ngắn hạn giá heo hơi sẽ tăng nhẹ với biên độ hẹp khi mùa hè kết thúc, sức mua từ các bếp ăn tập thể và thị trường truyền thống tăng mạnh trở lại.

Trong khi đó, theo Cục Chăn nuôi và thú y, trong tháng 8, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản thông báo tăng giá bán, với mức phổ biến 160-200 đồng/kg tùy từng doanh nghiệp. Đây là lần tăng giá thứ 5 kể từ đầu năm 2026.

Lý giải về nguyên nhân tăng, Cục Chăn nuôi và thú y cho biết, do những biến động bất lợi từ chi phí đầu vào. Tại thị trường Chicago (Mỹ), giá bắp kỳ hạn tháng 9 tăng khoảng 20 US cent/bushel so với tháng 7, lên 464,6 US cent/bushel. Giá đậu nành cùng kỳ hạn tăng 3,3 US cent/bushel, lên 1.192,2 US cent/bushel.

PHÚC HẬU