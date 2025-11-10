Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi): Từ Đại hội “không nhận hoa” đến chính quyền phục vụ

Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, khởi đầu bằng một hành động đầy ý nghĩa: Đại hội Đảng bộ xã không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó khuyến khích ủng hộ cây giống giúp người dân. Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã, về những đổi mới tinh thần phục vụ nhân dân, được hiện thực hóa bằng nhiều chủ trương, việc làm thiết thực.

Xã Tu Mơ Rông tặng máy khoan đất cho người dân trồng cà phê

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230 diễn ra hồi tháng 7-2025 với điểm nhấn “Đại hội không nhận hoa, khuyến khích ủng hộ cây giống”, được người dân và dư luận đánh giá cao. Ý tưởng này xuất phát từ đâu?

Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh: Bộ máy xã Tu Mơ Rông mới đi vào hoạt động trong bối cảnh đời sống đồng bào Xơ Đăng còn nhiều khó khăn. Chúng tôi xác định phải bắt tay phục vụ người dân ngay từ đầu, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.

Với nguồn lực hạn chế, Đảng ủy xã đã quyết định không nhận hoa chúc mừng tại đại hội, mà đề nghị chuyển tình cảm ấy thành cây giống, hạt giống và phân bón cho Chương trình “Ươm mầm tương lai – Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”. Chương trình nhận được sự ủng hộ lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng, gồm tiền mặt, cây cà phê, cây thông đến hạt giống và phân bón, thể hiện tinh thần đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng Tu Mơ Rông phát triển bền vững.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, trao tặng cây giống cà phê cho người dân

Phóng viên: Địa phương đã triển khai những việc cụ thể nào để lan tỏa tinh thần “nói đi đôi với làm” và chính quyền phục vụ nhân dân?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi tập trung vào hai hướng lớn: Phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả công vụ. Về sản xuất, xã đã phân bổ ngay số cây giống và vật tư từ chương trình cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; cây thông được trồng ở vùng đệm để tạo cảnh quan, làm nền cho phát triển du lịch và trồng dược liệu dưới tán rừng. Chúng tôi còn mời chuyên gia từ Lâm Đồng lên hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê hữu cơ, cà phê đặc sản, đồng thời trao tặng 17 máy đào hố cà phê cho 17 thôn để tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trao "quà 0 đồng" cho người dân

Riêng nguồn kinh phí tiếp nhận từ chương trình, chúng tôi tính toán thấy rằng, nếu mua cây giống sẵn sẽ không hiệu quả bằng việc tự ươm. Từ đó, xã quyết định dùng 250 triệu đồng mua hơn 800kg hạt cà phê để tự ươm, dự kiến tạo ra 1,23 triệu cây giống, cung cấp miễn phí cho người dân trồng trên 276ha cà phê. Hiện đã hoàn thành 6/17 vườn ươm, mỗi vườn rộng khoảng 1.000m², số còn lại sẽ xong trong tháng 11 này.

Song song với sản xuất, chúng tôi tiên phong áp dụng chuyển đổi số đến tận thôn, làng. Thành lập các tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, mở phiên chợ “0 đồng và có đồng” để bà con làm quen với cách bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, toàn bộ cán bộ xã được tập huấn sử dụng công cụ AI trong quản lý, hành chính và phục vụ dân, giúp nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Phóng viên: Sau một thời gian triển khai các giải pháp mới, ông có thể chia sẻ những kết quả bước đầu mà xã đã đạt được?

Kết quả bước đầu cho thấy rõ hiệu quả trên nhiều phương diện. Về bộ máy xã, nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đẩy mạnh chuyển đổi số, mỗi cán bộ có thể xử lý nhiều công việc hơn, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Nhờ vậy, cán bộ có thêm thời gian xuống cơ sở, sát dân, hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong sản xuất và đời sống bà con.

Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân livestream bán hàng

Về sản xuất nông nghiệp, từ số cây giống và hạt giống ươm được, nhiều hộ dân đã xây dựng vườn cà phê chất lượng cao thay thế rẫy mì bạc màu. Các mô hình sản xuất trồng cây dược liệu dưới tán rừng, kết hợp với cây cảnh quan đang từng bước hình thành, tạo nền tảng cho hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái.

Về tư duy và phương thức sản xuất, người dân đã chủ động tìm đầu ra, bán hàng trực tuyến, livestream sản phẩm và kết nối khách hàng ở xa. Trước đây, phần lớn sản phẩm chỉ tiêu thụ tại chợ địa phương hoặc đổi lấy nhu yếu phẩm; nay bà con tiếp cận thị trường rộng hơn, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho gia đình.

Công an xã Tu Mơ Rông tham gia ủng hộ kinh phí mua cây giống cấp phát miễn phí cho dân

Nhìn chung, kết quả bước đầu không chỉ về vật chất, như cây giống hay vườn trồng, mà còn là sự thay đổi tư duy, cách làm và tinh thần chủ động của cả bộ máy xã và người dân, tạo nền tảng vững chắc cho các mô hình kinh tế bền vững trong tương lai.

Phóng viên: Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung vào những công việc gì để tiếp tục nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế – xã hội địa phương?

Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào ba hướng chính để phục vụ người dân tốt hơn. Trước hết, tiếp tục nâng cao năng lực bộ máy và hiệu quả công vụ, ứng dụng AI và chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh, chính xác. Thứ hai, phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình kinh tế bền vững. Xã sẽ cung cấp giống miễn phí, mở rộng sang các cây trồng giá trị cao như sâm Ngọc Linh, sâm dây, sơn tra, đồng thời xây dựng tổ hợp tác và liên kết doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp nhận ủng hộ cây giống giúp người dân tại Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông

Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và giáo dục, kết nối người dân với các đơn vị xuất khẩu lao động uy tín và đầu tư vào giáo dục mầm non, phổ thông, giúp trẻ em có nền tảng vững vàng để trở về xây dựng quê hương.

Cùng với đó, xã tiếp tục xây dựng các mô hình sinh kế tích hợp, kết hợp nông nghiệp, trồng rừng, cây dược liệu và du lịch sinh thái, vừa tạo thu nhập ổn định, vừa bảo vệ môi trường và cảnh quan. Những hướng đi này sẽ giúp chính quyền Tu Mơ Rông tiếp tục phát huy tinh thần gần dân, sát dân, vì dân, đồng hành cùng người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông chứng kiến các đơn vị ký cam kết tiêu thụ nông sản cho đồng bào Xơ Đăng

Trân trọng cảm ơn ông!

HỮU PHÚC