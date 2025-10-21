Đắk Lắk: Bắt nhóm thanh thiếu niên cướp xe máy của bạn nhậu

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Y Tunh Kên (SN 2008) và Y Khanh Kbuôr (SN 2010, cùng trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 15-10, cả hai cùng một thiếu niên khác tên H. (sinh năm 2016, trú cùng xã) đến nhà ông Đ. (sinh năm 1960, trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để uống rượu. Đến khoảng 21 giờ 30 ăn nhậu xong thì cả 3 cùng nhau ra về. Tuy nhiên, do thấy ông Đ. đã lớn tuổi, lại ở nhà một mình nên cả nhóm bàn bạc quay lại cướp chiếc xe máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đã bắt được nhóm thiếu niên cướp xe máy.

Lợi dụng lúc ông Đ. sơ hở, Y Tunh Kên đi vào khu bếp, dùng tay đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, sau đó rút dao kề cổ đe dọa. Trong lúc này, đồng bọn nhanh chóng lấy trộm chiếc xe máy dựng ngoài sân.

Tuy nhiên, nhân lúc Y Tunh sơ hở ông Đ. đã vùng dậy chạy thoát.

Y Tunh đã dùng dao thái lan khống chế ông Đ. để đồng bọn cướp xe máy.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Súp khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến tối 16-10, cả ba nghi phạm đã bị bắt giữ và được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG