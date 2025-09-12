Nhà máy thủy điện chậm làm đường tránh, người dân đi lại khó khăn

Việc chậm trễ làm đường tránh ngập lòng hồ của Thủy điện Đăk Đrinh đã khiến hàng trăm hộ dân xã Măng Bút chịu cảnh đi lại khó khăn. Công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 hiện đang hư hỏng nghiêm trọng

Ngày 12-9, UBND xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh (chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Đăk Đrinh) khẩn trương triển khai thi công tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 ngay trong tháng 9-2025; đồng thời ấn định mốc thời gian để bàn giao công trình cho địa phương quản lý, bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ.

Đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 là tuyến huyết mạch nối trung tâm xã với các thôn Đăk Tiêu, Đăk Bút, Đăk Lâng, Kip La, Đăk Ang, phục vụ đi lại và phát triển kinh tế của 225 hộ dân. Dù Thủy điện Đăk Đrinh đã vận hành thương mại hơn 10 năm, nhưng công trình này vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao. Nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ.

Theo UBND xã Măng Bút, nhiều năm qua, các cấp chính quyền đã liên tục chỉ đạo, đôn đốc, nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện đúng cam kết. Sự chậm trễ sửa chữa, bàn giao công trình đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đó, Báo SGGP nhiều lần phản ánh, Thủy điện Đăk Đrinh (công suất 125MW) khởi công từ năm 2009, tích nước hồ chứa từ tháng 10-2013. Dự án đi vào phát điện nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành tuyến đường tránh ngập lòng hồ khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại và vận chuyển hàng hóa.

HỮU PHÚC