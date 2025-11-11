Gia Lai: Thả 11 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Ngày 11-11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) thả 11 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả các cá thể về rừng

Các cá thể được thả gồm: khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim chuột mũ xanh, trăn gấm, rùa núi vàng, rùa đất lớn, rùa núi viền… Trong đó, 10 cá thể thuộc nhóm IIB – là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định, 1 cá thể thuộc loài thông thường. Số động vật trên do người dân tự nguyện giao nộp.

Thả các cá thể về rừng

Tại thời điểm thả, các cá thể đều khỏe mạnh và đủ điều kiện trở về môi trường sống tự nhiên. Đây là hoạt động thường xuyên của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gene quý hiếm của động vật hoang dã.

HỮU PHÚC