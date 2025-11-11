Gia Lai: Thả 11 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Các cá thể được thả gồm: khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim chuột mũ xanh, trăn gấm, rùa núi vàng, rùa đất lớn, rùa núi viền… Trong đó, 10 cá thể thuộc nhóm IIB – là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định, 1 cá thể thuộc loài thông thường. Số động vật trên do người dân tự nguyện giao nộp.
Tại thời điểm thả, các cá thể đều khỏe mạnh và đủ điều kiện trở về môi trường sống tự nhiên. Đây là hoạt động thường xuyên của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gene quý hiếm của động vật hoang dã.