Quảng Ngãi: Công an băng rừng tìm được cụ bà 95 tuổi đi lạc

Sáng 18-10, Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an xã đã băng rừng tìm kiếm và đưa cụ bà đi lạc trở về nhà an toàn.

Cụ bà Y Bẽ đã được công an đưa về nhà an toàn

Khoảng 9 giờ ngày 16-10, cụ Y Bẽ (sinh năm 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) rời nhà lên nương, nhưng không trở về. Gia đình và ban quản lý thôn tìm kiếm hơn một ngày không có kết quả, nên báo công an xã.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17-10, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó Trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm băng rừng, vượt địa hình đồi dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cụ Y Bẽ bị lạc

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih trong tình trạng sức khỏe ổn định và đưa cụ về nhà an toàn.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng cho biết, trong thời gian bị lạc, để sinh tồn, cụ Y Bẽ đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa nilong để giữ ấm. Cụ Y Bẽ đã già yếu, nếu phát hiện chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may, lực lượng công an tìm thấy cụ Y Bẽ kịp thời.

HỮU PHÚC