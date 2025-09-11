Quảng Ngãi: Hai trận động đất liên tiếp xảy ra rạng sáng 11-9

Rạng sáng 11-9, trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp khiến người dân cảm nhận rõ rung chấn.

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4.5 độ ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 36 phút, có độ lớn 4.5, độ sâu chấn tiêu 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trận thứ hai xảy ra lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, có độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Dư chấn từ trận động đất đầu tiên được nhiều người dân ở Gia Lai cảm nhận rõ. Anh Phạm Thủ Công (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng cửa, mái tôn rung lắc mạnh, nhiều người thân trong gia đình anh cũng có chung trải nghiệm này.

Như Báo SGGP đã phản ánh, khu vực xã Măng Bút (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thời gian qua liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia nhận định, đây là dạng động đất kích thích, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động của hồ chứa thủy điện.

HỮU PHÚC