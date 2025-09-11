Xã hội

Quảng Ngãi: Hai trận động đất liên tiếp xảy ra rạng sáng 11-9

SGGPO

Rạng sáng 11-9, trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp khiến người dân cảm nhận rõ rung chấn.

vverfeds.png
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4.5 độ ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 36 phút, có độ lớn 4.5, độ sâu chấn tiêu 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trận thứ hai xảy ra lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, có độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Dư chấn từ trận động đất đầu tiên được nhiều người dân ở Gia Lai cảm nhận rõ. Anh Phạm Thủ Công (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng cửa, mái tôn rung lắc mạnh, nhiều người thân trong gia đình anh cũng có chung trải nghiệm này.

Như Báo SGGP đã phản ánh, khu vực xã Măng Bút (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thời gian qua liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia nhận định, đây là dạng động đất kích thích, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động của hồ chứa thủy điện.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Viện Các khoa học Trái Măng Bút Kon Plông Động đất Mái tôn Quảng Ngãi Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn