Chiều 8-4, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật gồm 9 chương, 36 điều, với những đề xuất mang tính đột phá mạnh mẽ nhằm xây dựng một thể chế đặc thù, vượt trội cho Hà Nội. Theo đó, một điểm mới mang tính đột phá là dự kiến giao 192 thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội, trong đó có 85 thẩm quyền mới.

Tư duy quy hoạch cũng có nhiều điểm mới, với các thuật ngữ như "không gian tầm thấp", "không gian tầm cao" để giải quyết các nút thắt về hạ tầng. Dự thảo cũng quy định cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho phép thí điểm các mô hình, giải pháp quản lý mới thông qua các khung pháp lý thử nghiệm; quy định về phát triển khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do…

Dự thảo còn bổ sung cơ chế miễn, loại trừ trách nhiệm pháp lý cho cán bộ, công chức khi thực hiện thí điểm các chính sách mới mà gặp rủi ro, thiệt hại dù đã thực hiện đúng quy trình.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô để tạo lợi thế cạnh tranh cho Hà Nội; thống nhất về định hướng phân quyền mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và 3 nhóm nội dung chính (gồm hoàn thiện thể chế đặc thù; tổ chức không gian phát triển bền vững và huy động nguồn lực, liên kết vùng).

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần làm rõ và hoàn thiện thêm nhiều nội dung cụ thể để đảm bảo tính khả thi và kiểm soát quyền lực. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị rà soát kỹ để phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo. Cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản có nội dung khác với quy định của cấp trên cũng cần được thiết kế chặt chẽ hơn. Đối với các nghị quyết thí điểm, cần nghiên cứu áp dụng cơ chế "tự chấm dứt" sau một thời gian nếu không hiệu quả thay vì để kéo dài.

“Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hơn tác động đối với ngân sách để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, đồng thời làm rõ nguồn lực vận hành quỹ phát triển vùng để tránh gây gánh nặng ngân sách”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu lưu ý.

Bên cạnh đó, mặc dù tán thành quy định về miễn trách nhiệm pháp lý, song người đứng đầu cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ chế này theo hướng phải có khả năng kiểm chứng và tránh bị lợi dụng để trục lợi hoặc né tránh trách nhiệm. Mục tiêu, phạm vi và điều kiện thực hiện các chính sách về quy hoạch không gian, giao thông và y tế cũng cần khoanh định rõ hơn để đảm bảo tính ổn định lâu dài, đặc biệt khi tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

