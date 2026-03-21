Dự kiến ngày 31-3 tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Chiều 21-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho ý kiến các nội dung quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tham dự đầy đủ phiên họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh nhiều yếu tố mới, khó khăn, thách thức hơn so với nhiệm kỳ trước. Thời gian chuẩn bị rút ngắn hơn 2 tháng, trong khi toàn bộ quy trình bầu cử vẫn phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

“Có thể khẳng định, đây là một trong những cuộc bầu cử quy mô lớn, phạm vi rộng và nhiều yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia, khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian rất ngắn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp

Từ thực tiễn triển khai cuộc bầu cử lần này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Công tác đại biểu, Bộ Nội vụ tổng kết, nghiên cứu để cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới có thể rút ngắn được nội dung nào trong quy trình bầu cử trên tinh thần: đảm bảo chất lượng là chính, quy trình có thể đơn giản, gọn nhẹ hơn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động trực tiếp đến tổ chức bầu cử, làm phát sinh nhiều yêu cầu mới trong công tác tổ chức điều hành. Đây cũng là lần đầu tiên triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử trên phạm vi rộng, từ quản lý dữ liệu dân cư đến tổng hợp, báo cáo kết quả trực tuyến trong quá trình bầu cử; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về hạ tầng kỹ thuật, năng lực tổ chức, thực hiện và tính đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên họp hôm nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét, cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI; kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến ngày 31-3-2026).

ANH PHƯƠNG