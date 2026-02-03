Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được công bố sớm nhất vào ngày 22-3-2026

Sáng 3-2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 54.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận các nội dung: xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại phiên họp tháng 2 này nhưng cơ quan trình chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 3 tới, tuyệt đối không để dồn việc sang phiên họp tháng 4.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22-3-2026 và ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát các luật đã được ban hành thời gian qua, hệ thống hóa và xử lý ngay những vướng mắc có thể phát sinh trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa những điểm có thể gây ách tắc khi vận hành; tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

