Đưa đoàn lưu động đến gần nhà để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ngày 21-8, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết xã đã triển khai tổ công tác lưu động hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại 14 thôn, ưu tiên các thôn cách trung tâm hành chính xã từ 10km trở lên.

Người dân đến phân hiệu trường Tiểu học thôn Ma Bó, xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) để làm thủ tục hành chính thay vì di chuyển chặng đường dài lên trung tâm phục vụ hành chính công của xã Tà Năng

Trong ngày đầu, tổ công tác đã có mặt tại phân hiệu Trường Tiểu học thôn Ma Bó để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục như: cài đặt và định danh VNeID mức độ 2, nộp hồ sơ trên dịch vụ công quốc gia, tư vấn pháp luật về đất đai, hôn nhân, BHYT, BHXH, trợ cấp xã hội…

Đồng thời, tổ lưu động cũng giải quyết một số thủ tục tại chỗ, trả kết quả cho người dân và hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, Mobile banking, thanh toán không tiền mặt.

Người dân được hướng dẫn làm các thủ tục hành chính, tư vấn về pháp luật cơ bản ngay tại thôn

Do đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa, tổ lưu động còn phối hợp nâng cấp hạ tầng viễn thông từ 3G, 4G lên 5G. Người dân bày tỏ sự phấn khởi khi không còn phải di chuyển quãng đường xa để làm thủ tục hành chính.

Tổ lưu động giúp người dân hạn chế di chuyển xa nhưng vẫn tiếp cận được các thủ tục hành chính công

Xã Tà Năng nằm cách trung tâm tỉnh Lâm Đồng khoảng 80km, có diện tích 258,3km² với hơn 13.000 dân, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện đi lại khó khăn.

Một góc của xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN VŨ LINH SANG

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết, sau khi tổ lưu động hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động sẽ được chuyển giao cho tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là giải pháp nhằm đưa cải cách hành chính đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn. Qua đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ hành chính một cách thuận tiện, giảm bớt vất vả khi phải di chuyển đến cơ quan công quyền. Ngoài ra cũng sẽ giúp giảm nạn "cò" làm thủ tục hành chính.

