Đưa gần 500 công nhân vùng mỏ về quê đón Tết Dương lịch 2026

Từ vùng mỏ ở tỉnh Quảng Ninh, sẽ có nhiều chuyến xe đưa đón công nhân lao động về quê đón chào năm mới trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Xe đưa công nhân về quê

Ngày 30-12, thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết Dương lịch 2026, Công ty Than Khe Chàm - Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức 14 chuyến xe đưa, đón gần 500 công nhân, người lao động cùng gia đình và học sinh thực tập về quê nghỉ lễ.

Các tuyến xe xuất phát từ khu vực mỏ than Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh), đưa người lao động về nhiều tỉnh, thành như: Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời, công ty sẽ tổ chức đón cán bộ, công nhân viên và người lao động trở lại làm việc đúng lịch. Trên mỗi chuyến xe, người lao động được phục vụ nước uống, bánh kẹo, hoa quả.

Tính chung cả năm 2025, Công ty Than Khe Chàm đã tổ chức hơn 70 chuyến xe, đưa đón hơn 2.500 lượt cán bộ, công nhân viên và người thân về thăm quê trong các dịp nghỉ lễ, tết. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp công nhân có kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình, đồng thời tạo động lực để trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, thi đua sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.

PHÚC VĂN