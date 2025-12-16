Công đoàn đại học chủ động tham gia vào quá trình phát triển bền vững, tự chủ đại học

Vừa qua, Công đoàn Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 35, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề ra nhiệm vụ hoạt động cho giai đoạn tới.

Từ năm 2022, Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội chính thức chuyển mô hình tổ chức thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Việc chuyển mô hình thành Đại học là cơ hội quan trọng cho sự phát triển đột phá của ĐHBK Hà Nội, song cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho toàn thể cán bộ viên chức (CBVC), nhà giáo, người lao động (NLĐ) và người học trong toàn Đại học với những đòi hỏi cao hơn và ngày càng gần hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Hiện, ĐHBK Hà Nội gồm có 6 trường thuộc, 7 khoa chuyên ngành và đại cương, 6 viện nghiên cứu, 12 đơn vị hành chính, 8 đơn vị dịch vụ, hỗ trợ.

Tính đến thời điểm tháng 9-2025, ĐHBK Hà Nội có 1.779 CBVC, nhà giáo, NLĐ, trong đó cán bộ có trình độ tiến sỹ là 870 người, học hàm PGS và GS là 303 người với độ tuổi trung bình của cán bộ hiện nay là 44 tuổi. Với Đề án tuyển dụng giảng viên xuất sắc được áp dụng và mức thu nhập khá hấp dẫn, ĐHBK Hà Nội ngày càng nhiều cán bộ xuất sắc chọn là địa chỉ cống hiến.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Công đoàn ĐHBK Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước.

Một trong bài học kinh nghiệm mà Công đoàn ĐHBK Hà Nội nhấn mạnh khi tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2023 - 2025, đó là công tác cán bộ đặc biệt quan trọng, cần cán bộ giỏi, năng động, nhiệt tình, tâm huyết, vì tập thể, vì sự phát triển chung; kiên quyết không sử dụng cán bộ thiếu nhiệt huyết, cục bộ, cá nhân, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm. Do đó, việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cũng như sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng cần được thực hiện bài bản và hiệu quả.

Đó là trở thành đại học đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xuất sắc, có danh tiếng trong khu vực và thế giới về đào tạo tài năng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; kiến tạo động lực then chốt thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Một số mục tiêu cơ bản được đề ra như trên 99% CBVC, nhà giáo, NLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn; trên 90% đoàn viên đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng về hoạt động công đoàn; 100% đơn vị công đoàn cơ sở ứng dụng nền tảng số trong quản lý đoàn viên, thông tin, truyền thông; mỗi năm, công đoàn có ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động đào tạo, nghiên cứu hoặc phục vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam đang bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, gắn với xu thế tự chủ đại học, chuyển đổi số, và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của công đoàn đại học cũng gặp nhiều khó khăn: áp lực công việc tăng; chế độ phúc lợi và thu nhập, đời sống tinh thần của CBVC, nhà giáo, NLĐ chịu nhiều tác động từ cơ chế thị trường... Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối cấp bách với tổ chức công đoàn. Công đoàn không chỉ dừng ở vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, nhà giáo, NLĐ, mà còn phải chủ động tham gia vào quá trình phát triển bền vững của trường đại học, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ân cũng cho rằng, công đoàn đại học cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo và người lao động phát huy vai trò trong tiến trình đổi mới giáo dục đại học. Các phong trào thi đua cần gắn với nhiệm vụ cốt lõi, góp phần xây dựng môi trường sư phạm văn minh - hiện đại. Bên cạnh đó, công đoàn cần đồng hành cùng Đảng ủy, Hội đồng đại học và ban lãnh đạo trong các nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn tổ chức, triển khai cơ chế quản trị đại học tự chủ…

Trong năm 2025, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHBK Hà Nội đã trích 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, giảng viên và người lao động, gửi trực tiếp tới các tỉnh vùng lũ.

