Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu thực hiện phương châm “3 gần”

Thông tin từ Công đoàn Việt Nam cho biết, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 19-12.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh hợp nhất tổ chức công đoàn của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trước đây, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn tại địa phương.

Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I. Ảnh: BÁO LAO ĐỘNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025 của khu vực tiếp tục ổn định, song còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị đại hội quyết định một số nội dung trọng tâm. Trước hết, làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là các vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, môi trường lao động, an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với lao động nữ.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng các nền tảng số, bảo đảm thông tin “nhanh, ngắn, sâu, rõ”, giúp người lao động dễ tiếp cận, dễ hiểu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tổ chức và hoạt động công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là các phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề và đối tượng lao động.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo mô hình tổ chức bộ máy mới; tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nhất là mô hình công đoàn xã, phường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị thực hiện nghiêm phương châm “3 gần” (gần người lao động, gần cơ sở, gần không gian số).

Ngay sau đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh An Giang khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết đại hội; ưu tiên nguồn lực cho các khâu đột phá; ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

PHÚC VĂN