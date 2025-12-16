Nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Với phương châm hành động cụ thể, gắn với thực tiễn của ngành và đời sống đội ngũ nhà giáo, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động toàn ngành.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân (giữa) thăm hỏi sinh viên ở Đại học Thái Nguyên chịu ảnh hưởng do mưa lũ

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CĐGD của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031), CĐGD Cơ quan Trung ương vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐGD Việt Nam, trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trong ngành giáo dục tiếp tục đạt kết quả nổi bật, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với khẩu hiệu hành động “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đến nay đã có hơn 47.800 nhóm “nhà giáo cùng nhau phát triển” hoạt động hiệu quả, tạo ra gần 94.000 sản phẩm đổi mới trong giảng dạy, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, toàn ngành đã ghi nhận hàng trăm nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 200 tỷ đồng.

Không chỉ chăm lo về chuyên môn, CĐGD Việt Nam còn phát huy tốt vai trò hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với đội ngũ ở vùng sâu, vùng xa. Trong cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, tổ chức công đoàn đã phối hợp với các đơn vị huy động trên 42 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ giáo viên, học sinh và nhà trường tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao hỗ trợ cho Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk

Nhiều phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng như: “Dạy tốt - học tốt” với nội dung đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong nhiệm kỳ, đã có 29 nhà giáo, nhà khoa học được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo; 64 nhà giáo, nhà khoa học được CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Năm 2025, trong khuôn khổ hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030, CĐGD Việt Nam đã tổ chức tuyên dương 19 tập thể và 63 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành.

Từ những kết quả đạt được, CĐGD Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, học tập và công tác gắn với chuyển đổi số”.

Theo đó, mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành cần không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và sư phạm hiện đại; tích cực nghiên cứu, hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong cơ chế tự chủ.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham gia Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025.

Năm 2025, CĐGD Việt Nam tích cực hỗ trợ ngành giáo dục vùng bão lũ - Trao 500 triệu đồng hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. - Tại Đà Nẵng: hỗ trợ 750 triệu đồng cho ngành giáo dục, 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc), 200 triệu đồng cho Đại học Đà Nẵng, 10 triệu đồng cho gia đình giáo viên bị thiệt mạng, 5 triệu đồng cho mỗi gia đình học sinh tử nạn. Đồng thời, trao tặng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỷ đồng cho học sinh vùng lũ. - Tại TP Huế: hỗ trợ tổng cộng 650 triệu đồng, trong đó có 100 triệu cho Trường Tiểu học Thủy Vân, 200 triệu cho Đại học Huế, 15 triệu đồng cho gia đình có học sinh thiệt mạng. - Ngoài ra, hỗ trợ 100 triệu đồng cho Đại học Thái Nguyên và 100 triệu đồng cho Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên.

PHAN THẢO