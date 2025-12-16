Hoạt động công đoàn năm 2025: Việc làm tăng, thu nhập người lao động được cải thiện

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2025. Báo cáo cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì việc làm, cải thiện thu nhập và đảm bảo đời sống người lao động.

Bà Thái Thu Xương chúc mừng các đại biểu dự Hội nghị BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (tháng 12-2025). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2025, cả nước có khoảng 52 triệu người có việc làm, tăng hơn 552.000 người so với năm trước. Số người thiếu việc làm giảm mạnh, còn 764.200 người, giảm 150.600 người so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm xuống 1,65%, thấp hơn 0,34 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục cải thiện, đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng trong 9 tháng đầu năm, tăng 10% so với cùng kỳ, tương đương tăng 756.000 đồng. Người lao động phấn khởi trước thông tin mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1-1-2026.

Cũng trong năm 2025, số cuộc ngừng việc tập thể giảm mạnh, chỉ còn 55 vụ, giảm 21 vụ so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp chậm trả lương, vi phạm chế độ chính sách, hoặc người lao động chưa đồng thuận với phương án thưởng Tết. Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đối thoại, thương lượng, qua đó phần lớn vụ việc được giải quyết, người lao động trở lại làm việc ổn định.

Về an toàn lao động, cả nước ghi nhận 240 vụ tai nạn lao động chết người, làm 255 người tử vong. Số vụ và số người chết đều giảm so với năm trước. Tai nạn tập trung ở các lĩnh vực có nguy cơ cao như xây dựng, khai thác khoáng sản, cơ khí, chế biến gỗ… Nguyên nhân chủ yếu do ngã cao, điện giật, vật rơi, sập công trình, cháy nổ và vi phạm quy trình an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, nhìn chung, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cơ bản ổn định, tin tưởng và đồng tình với các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận người lao động bày tỏ lo ngại trước những bất ổn của đời sống xã hội như thiên tai, lũ lụt, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, hàng giả… Đồng thời kỳ vọng Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đột phá chiến lược, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ban hành thêm chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030.

PHÚC HẬU