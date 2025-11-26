Đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến với sinh viên

Tối 26-11, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TPHCM) Sở VH-TT TPHCM phối hợp Nhà hát Kịch Thành phố tổ chức chương trình biểu diễn quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải về thể loại múa chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự chương trình có ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM; Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một; cùng các thành viên Ban Giám hiệu và gần 1.000 sinh viên của trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một và Nhà hát Kịch TPHCM tham dự chương trình nghệ thuật

Chương trình biểu diễn gồm ba chương: “Khúc khải hoàn”, “Bài ca xây dựng” và “Khát vọng vươn cao”.

Trong không gian nghệ thuật ấm áp, liên khúc Đoàn Vệ Quốc Quân - Vì nhân dân quên mình, Câu hò bên bờ Hiền Lương, tác phẩm múa Con đường trên biển, liên khúc Sài Gòn quật khởi - Bão nổi lên rồi - Đất nước trọn niềm vui... lôi cuốn khán giả với giọng ca hào hùng và phần biên đạo múa chuyên nghiệp.

Gần 1.000 sinh viên hào hứng với chương trình nghệ thuật

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Khoa Ngôn ngữ Anh, xúc động chia sẻ: "Em được học rất nhiều tác phẩm văn học ca ngợi về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, đặc biệt về Bác Hồ. Hôm nay được xem trực tiếp các tác phẩm văn học nghệ thuật với một sân khấu hoành tráng và sự đầu tư chỉnh chu như thế này, em cảm thấy rất xúc động".

Các tiết mục trong chương trình

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch Thành phố, cho biết: Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với thế hệ sinh viên, ngoài việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật tiểu biểu, chúng tôi muốn bồi dưỡng, vun đắp trong các em lý tưởng sống cao đẹp, về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc và sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I năm 2025, Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất.

TÂM TRANG