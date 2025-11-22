Đại hội TDTT phường Hạnh Thông: Ngày hội sức khỏe và đoàn kết

Sức sống cơ sở

Khởi tranh từ tháng 10-2025 đến hết tháng 1-2026, Đại hội TDTT phường Hạnh Thông lần thứ nhất không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần khơi dậy khát vọng “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trong toàn dân.

Sáng 22-11, UBND phường Hạnh Thông tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Hạnh Thông lần thứ nhất, năm 2025.

DSC04517.JPG
Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo phường Hạnh Thông cùng đông đảo CBCCVC và nhân dân trên địa bàn

Đại hội TDTT phường Hạnh Thông năm nay diễn ra từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-1-2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ 54 khu phố cùng các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn.

DSC04416.JPG
Đại diện lãnh đạo phường Hạnh Thông thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc Đại hội TDTT

Tại đại hội, các vận động viên tham gia tranh tài ở ít nhất 8 môn thi đấu. Nội dung thi đấu tập trung ưu tiên các môn trong hệ thống Asiad và Olympic như: điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, xe đạp, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bi sắt, các môn võ...

IMG_0963.JPG
Tiết mục đồng diễn võ thuật do các em học sinh biểu diễn

Bên cạnh đó, đại hội cũng tổ chức các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống.

Thông qua quá trình thi đấu, ban tổ chức sẽ đánh giá thực chất phong trào thể thao quần chúng, từ đó tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhất để thành lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT TPHCM lần thứ X năm 2026.

DSC04595.JPG
VĐV tranh tài ở bộ môn kéo co

Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội TDTT phường Hạnh Thông lần thứ nhất được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết. Qua đó, góp phần xây dựng phường Hạnh Thông ngày càng văn minh, giàu đẹp.

MẠNH THẮNG

