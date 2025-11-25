Về thăm làng bánh tráng di sản

Long Điền (TPHCM) nổi tiếng là làng nghề bánh tráng truyển thống đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Thơm nồng hương gạo

Chị Trương Thị Mỹ Hạnh có hơn 30 năm làm nghề, đến chị là đời thứ 4, chia sẻ: Bí quyết để làm được những chiếc bánh tráng ngon là ở khâu chọn gạo, ngâm và xay bột. Chị thường chọn gạo miền Tây vì độ dẻo, ráo nước. Ngâm gạo suốt 2 đêm rồi xay thành bột. Bột được ngâm tiếp bằng nước sạch một đêm nữa, hôm sau mới tráng

Chị Trương Thị Mỹ Hạnh gắn bó với nghề làm bánh tráng đã hơn 30 năm. Ảnh: QUANG VŨ

Với 15kg gạo xay, chị Hạnh tráng được 2 thiên (2 ngàn cái). Một mình chị vừa tráng vừa phơi. “Nắng đẹp”, chỉ cần phơi một tiếng là gom được.



Những liếp bánh được nâng niu dưới nắng. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Trần Thị Tư bên lò bánh tráng truyền thống, mỗi ngày bà làm hàng ngàn chiếc bánh, bán ra thị trường. Ảnh: QUANG VŨ

Gần đó, trong căn nhà nhỏ ở ấp An Hòa, xã Long Điền, lò bánh tráng của bà Trần Thị Tư đang đỏ lửa. Bà Tư cho biết, phơi bánh tráng phải canh cho vừa nắng, gắt quá dễ bị “nổ bánh”. Phơi xong, bánh thường được xếp thành từng xấp từ 10, 50 hay 100 cái, tùy theo yêu cầu và loại bánh: Bánh tráng nem cỡ nhỏ (được thị trường ưa chuộng nhất); bánh tráng nem cỡ lớn (thường sản xuất nhiều vào dịp Tết để làm quà biếu); bánh tráng ớt (làm món ăn vặt).

Theo bà Tư, bánh tráng Long Điền được nhiều người yêu thích bởi độ dẻo, thơm, nướng lên giòn rụm mà vẫn giữ được vị ngọt thanh của hạt gạo quê. Thấm chút nước thì bánh lại mềm dẻo, cuốn rau thịt… đều ngon.

Bà Dương Thị Ốm, xã Long Điền đang tráng bánh. Ảnh: V.A

Nghề làm bánh tráng ở Long Điền có từ gần một thế kỷ qua. Đến nay toàn xã có khoảng 170 hộ duy trì và phát triển theo hình thức gia truyền.

Làng nghề bánh tráng Long Điền đã được công nhận là Di sản phi vật thể cấp Quốc gia

Để bánh tráng vươn xa

Ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền cho biết, bên cạnh việc sản xuất theo cách thức truyền thống (lò đắp đất sét, xi măng, sử dụng củi, vỏ trấu làm chất đốt), hiện nay nhiều hộ đã thay thế bằng lò điện; cối xay bằng mô-tơ vừa giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và chi phí sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm làm ra có số lượng và chất lượng cao hơn.

Sau khi ngâm kỹ, gạo được xay thành bột và pha đảm bảo độ sánh, kết dính vừa phải... Đó là bí quyết của các hộ làm bánh tráng truyền thống ở Long Điền.

Làng bánh tráng Long Điền ngày nay đã trở thành những điểm đến tham quan, tìm hiểu làng nghề truyền thống hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: V.A

“Sau khi được công nhận làng nghề bánh tráng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thành các khu du lịch cộng đồng, đăng ký sản phẩm OCOP, tiến tới thành lập HTX và sử dụng thương hiệu này để các hộ sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững hơn hơn”, ông Hải nhấn mạnh.

Nghề làm bánh tráng đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Long Điền. Ảnh: QUANG VŨ

Tháng 12-2024, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận làng nghề bánh tráng An Ngãi (nay là làng nghề bánh tráng xã Long Điền) là di sản phi vật thể Quốc gia. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của nhân dân xã Long Điền mà còn là động lực lớn trong chiến lược bảo tồn và phát triển di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của khu vực phía Đông TPHCM.

QUANG VŨ