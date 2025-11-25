Về thăm làng bánh tráng di sản

Thơm nồng hương gạo
Chị Trương Thị Mỹ Hạnh có hơn 30 năm làm nghề, đến chị là đời thứ 4, chia sẻ: Bí quyết để làm được những chiếc bánh tráng ngon là ở khâu chọn gạo, ngâm và xay bột. Chị thường chọn gạo miền Tây vì độ dẻo, ráo nước. Ngâm gạo suốt 2 đêm rồi xay thành bột. Bột được ngâm tiếp bằng nước sạch một đêm nữa, hôm sau mới tráng
Với 15kg gạo xay, chị Hạnh tráng được 2 thiên (2 ngàn cái). Một mình chị vừa tráng vừa phơi. “Nắng đẹp”, chỉ cần phơi một tiếng là gom được.
Gần đó, trong căn nhà nhỏ ở ấp An Hòa, xã Long Điền, lò bánh tráng của bà Trần Thị Tư đang đỏ lửa. Bà Tư cho biết, phơi bánh tráng phải canh cho vừa nắng, gắt quá dễ bị “nổ bánh”. Phơi xong, bánh thường được xếp thành từng xấp từ 10, 50 hay 100 cái, tùy theo yêu cầu và loại bánh: Bánh tráng nem cỡ nhỏ (được thị trường ưa chuộng nhất); bánh tráng nem cỡ lớn (thường sản xuất nhiều vào dịp Tết để làm quà biếu); bánh tráng ớt (làm món ăn vặt).
Theo bà Tư, bánh tráng Long Điền được nhiều người yêu thích bởi độ dẻo, thơm, nướng lên giòn rụm mà vẫn giữ được vị ngọt thanh của hạt gạo quê. Thấm chút nước thì bánh lại mềm dẻo, cuốn rau thịt… đều ngon.
Nghề làm bánh tráng ở Long Điền có từ gần một thế kỷ qua. Đến nay toàn xã có khoảng 170 hộ duy trì và phát triển theo hình thức gia truyền.
Để bánh tráng vươn xa
Ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền cho biết, bên cạnh việc sản xuất theo cách thức truyền thống (lò đắp đất sét, xi măng, sử dụng củi, vỏ trấu làm chất đốt), hiện nay nhiều hộ đã thay thế bằng lò điện; cối xay bằng mô-tơ vừa giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và chi phí sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm làm ra có số lượng và chất lượng cao hơn.
“Sau khi được công nhận làng nghề bánh tráng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thành các khu du lịch cộng đồng, đăng ký sản phẩm OCOP, tiến tới thành lập HTX và sử dụng thương hiệu này để các hộ sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững hơn hơn”, ông Hải nhấn mạnh.
Tháng 12-2024, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận làng nghề bánh tráng An Ngãi (nay là làng nghề bánh tráng xã Long Điền) là di sản phi vật thể Quốc gia. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của nhân dân xã Long Điền mà còn là động lực lớn trong chiến lược bảo tồn và phát triển di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của khu vực phía Đông TPHCM.