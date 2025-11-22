Miễn phí vé tham quan bảo tàng, di tích trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhiều bảo tàng và di tích trên địa bàn TPHCM miễn phí vé tham quan vào ngày 23-11-2025.

Học sinh tham quan Bảo tàng TPHCM

Bảo tàng TPHCM (số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết, toàn bộ du khách là công dân Việt Nam sẽ được tham quan miễn phí trong ngày 23-11.

Nhà trưng bày Bảo tàng, Di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu)

Trong khi đó, Nhà trưng bày Bảo tàng, Di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu), Nhà Bảo tàng Côn Đảo và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo) miễn phí vé tham quan cho người dân thường trú tại TPHCM; học sinh tiểu học, THCS và THPT có thẻ học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố.

Chương trình chỉ áp dụng duy nhất một ngày.

HẢI BÌNH