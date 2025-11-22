Sức sống cơ sở

TPHCM:

Miễn phí vé tham quan bảo tàng, di tích trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

SGGPO

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhiều bảo tàng và di tích trên địa bàn TPHCM miễn phí vé tham quan vào ngày 23-11-2025.

Học sinh tham quan Bảo tàng TPHCM
Học sinh tham quan Bảo tàng TPHCM

Bảo tàng TPHCM (số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết, toàn bộ du khách là công dân Việt Nam sẽ được tham quan miễn phí trong ngày 23-11.

bd-220-12-30-46.jpg
Nhà trưng bày Bảo tàng, Di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu)

Trong khi đó, Nhà trưng bày Bảo tàng, Di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu), Nhà Bảo tàng Côn Đảo và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo) miễn phí vé tham quan cho người dân thường trú tại TPHCM; học sinh tiểu học, THCS và THPT có thẻ học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố.

Chương trình chỉ áp dụng duy nhất một ngày.

HẢI BÌNH

Từ khóa

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam Nhà trưng bày Bảo tàng Di tích Bạch Dinh Nhà Bảo tàng Côn Đảo và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo Bảo tàng TPHCM miễn phí vé tham quan bảo tàng di tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn