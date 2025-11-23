Đa dạng lễ hội ẩm thực Việt

Các lễ hội văn hóa, ẩm thực diễn ra cuối năm tại TPHCM dự kiến thu hút hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Chiều tối 23-11, người dân khắp nơi tiếp tục đổ về Công viên 23/9 (phường Bến Thành, TPHCM) tham dự “Ngày hội Sợi gạo Việt” lần thứ I năm 2025. Ngày hội diễn ra từ 20 đến 23-11, do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TPHCM và một số đơn vị tổ chức.

Chị Ngọc Hân, du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì sợi gạo có thể biến tấu đa dạng như vậy”.

Các món ngon được giới thiệu tại Ngày hội Sợi gạo Việt

Trước đó, sự kiện mở màn bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc: trình diễn kéo sợi bún thủ công, làm bánh tằm, cùng không gian check-in với mô hình ba tô sợi khổng lồ đường kính 80cm. Trước lễ khai mạc, ban tổ chức đã thực hiện hoạt động xác lập kỷ lục “100 món ngon từ sợi gạo và bún” do các đầu bếp chuyên nghiệp cùng nghệ nhân ẩm thực thực hiện.

Bộ sưu tập 100 món trải dài từ Bắc – Trung – Nam, gồm các món truyền thống như phở chua Lào Cai, phở vịt Cao Bằng, bánh đa cua Hải Phòng, mì Quảng gà Phú Chiêm, bún mắm Cần Thơ…, đến các món biến tấu hiện đại như pizza hủ tiếu hay bún gạo xào ngũ sắc. Việc xác lập kỷ lục này được xem là điểm nhấn nhằm tôn vinh giá trị văn hóa – ẩm thực của sợi gạo Việt.

Người dân tấp nập thưởng thức các món ăn ngon từ gạo

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, sự kiện không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn là hoạt động quảng bá nguồn nguyên liệu truyền thống của người Việt, thúc đẩy phát triển du lịch – ẩm thực theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, từ ngày 23 đến 30-11-2025, Tuần lễ ẩm thực “100 Flavors – Michelin-Starred Chefs” cũng diễn ra tại TP Huế và TPHCM, thuộc chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2025. Sự kiện quy tụ 13 đầu bếp sở hữu sao Michelin đến từ nhiều quốc gia, mang đến cuộc hội ngộ của tinh hoa ẩm thực thế giới với di sản văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Món ngon được giới thiệu tại họp báo Tuần lễ ẩm thực “100 Flavors – Michelin-Starred Chefs”

Tâm điểm của sự kiện tại Huế là đêm “Dạ Yến Hoàng Cung”, tổ chức vào tối 28-11 tại Hue Times Square bên bờ sông Hương. Chương trình tái hiện không gian cung đình cổ kính, kết hợp trình diễn nhã nhạc truyền thống và thực đơn được sáng tạo bởi các đầu bếp Michelin, nhằm tôn vinh vẻ đẹp tinh tế của ẩm thực cung đình Huế.

Ngoài ra, từ ngày 5 đến 7-12-2025, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 với chủ đề “Hương sắc Ngũ vị” sẽ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, TPHCM).

Du khách thưởng thức bánh mì tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 2

Sự kiện do UBND phường An Đông phối hợp cùng phường Chợ Lớn và Chợ Quán tổ chức, nằm trong Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 5, quy tụ khoảng 60 gian hàng mang đậm dấu ấn Việt – Hoa. Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra dịp này như diễu hành xe đạp, talkshow “Hương trà – Vị điểm tâm”, trải nghiệm chế biến món ngon hội quán, văn nghệ, trò chơi giao lưu…

THI HỒNG