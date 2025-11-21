Ra mắt CLB Đờn ca tài tử phường Tân Định mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Chiều 21-11, tại Đền Đức thánh Trần Hưng Đạo, phường Tân Định, TPHCM, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Định tổ chức chương trình Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 20 (23-11-2005 - 23-11-2025), ra mắt CLB Đờn ca tài tử với chủ đề Tân Định - Nơi di sản vang lời ca.

Lãnh đạo phường Tân Định tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử phường Tân Định. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo và cán bộ các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phường Tân Định.

Các tiết mục biểu diễn âm nhạc dân tộc trong chương trình Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 20 và ra mắt CLB Đờn ca tài tử phường Tân Định. Ảnh: THÚY BÌNH

Hòa trong không khí chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 20, các đại biểu đã cùng thành kính dâng hương Đức thánh Trần Hưng Đạo, ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa, tri ân tiền nhân và tôn vinh những giá trị di sản quý báu mà cha ông ta đã dày công vun đắp.

Trích đoạn "Chung sắc mai đào". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 20, UBND phường Tân Định đã tổ chức ra mắt CLB Đờn ca tài tử của phường, nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Lãnh đạo phường Tân Định hoà chung niềm vui với các nghệ nhân, tài tử, trong buổi ra mắt CLB Đờn ca tài tử phường Tân Định. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại buổi lễ, NSND Ngô Tuyết Mai và Ban nhạc Âm Thanh Xanh đã biểu diễn các tiết mục âm nhạc mang đậm nét văn hóa vùng miền: hòa tấu Hành trình trên đất phù sa, Mấy nhịp cầu tre, Trống cơm, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh Giận mà thương, hầu đồng Cô đôi thượng ngàn, dân ca Nam bộ Lý Ngựa ô, Lý kéo chài.

Sau lễ ra mắt, các thành viên CLB Đờn ca tài tử phường Tân Định, các nghệ nhân đờn và tài tử ca đã lần lượt biểu diễn các tiết mục: Di sản phương Nam, Nhớ ngày đại thắng, Về Tân Định, Cung thương hòa điệu, Khúc hát tri âm, trích đoạn Chung sắc mai đào...

THÚY BÌNH