Tặng sân chơi cho thiếu nhi

Các địa điểm được tặng là Công viên Phú Mỹ, Trường Tiểu học Phú Mỹ và Văn phòng Khu phố Phú Mỹ.
Đây là công trình do một doanh nghiệp tài trợ nằm trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội tại phường Bình Dương, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho người dân.
Phường Bình Dương còn được gọi là “siêu phường” với 7 khu công nghiệp, dân số hơn 100.000 người.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, các công trình này nhằm tạo thêm sân chơi cho học sinh, con em người lao động; đặc biệt từng bước chăm lo cho người dân trên địa bàn phường ngày càng tốt hơn.