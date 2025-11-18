Sức sống cơ sở

Văn hóa phố phường

Tặng sân chơi cho thiếu nhi

SGGPO

Sáng 18-11, phường Bình Dương (TPHCM) đã tiếp nhận công trình sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể thao ngoài trời với tổng giá trị 150 triệu đồng.

IMG_0472.JPG
Lễ trao tặng sân chơi thiếu nhi

Các địa điểm được tặng là Công viên Phú Mỹ, Trường Tiểu học Phú Mỹ và Văn phòng Khu phố Phú Mỹ.

IMG_0335.JPGLãnh đạo địa phương tham dự sự kiện

Đây là công trình do một doanh nghiệp tài trợ nằm trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội tại phường Bình Dương, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho người dân.

san choi .JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0489.JPGCác em thiếu nhi thích thú với trò chơi mới

Phường Bình Dương còn được gọi là “siêu phường” với 7 khu công nghiệp, dân số hơn 100.000 người.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, các công trình này nhằm tạo thêm sân chơi cho học sinh, con em người lao động; đặc biệt từng bước chăm lo cho người dân trên địa bàn phường ngày càng tốt hơn.

VĂN CHÂU

Từ khóa

sân chơi cho thiếu nhi phường bình dương tặng công trình sân chơi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn