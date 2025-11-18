Tặng sân chơi cho thiếu nhi

Sáng 18-11, phường Bình Dương (TPHCM) đã tiếp nhận công trình sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể thao ngoài trời với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Lễ trao tặng sân chơi thiếu nhi

Các địa điểm được tặng là Công viên Phú Mỹ, Trường Tiểu học Phú Mỹ và Văn phòng Khu phố Phú Mỹ.

Lãnh đạo địa phương tham dự sự kiện

Đây là công trình do một doanh nghiệp tài trợ nằm trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội tại phường Bình Dương, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho người dân.

Các em thiếu nhi thích thú với trò chơi mới

Phường Bình Dương còn được gọi là “siêu phường” với 7 khu công nghiệp, dân số hơn 100.000 người.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, các công trình này nhằm tạo thêm sân chơi cho học sinh, con em người lao động; đặc biệt từng bước chăm lo cho người dân trên địa bàn phường ngày càng tốt hơn.

VĂN CHÂU